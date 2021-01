Calantha Wollny: Drama an ihrem Geburtstag!

Mal wieder steht die Welt bei den Wollnys Kopf – und zwar so richtig. Denn ausgerechnet Mama Silvia Wollny hat den Geburtstag ihrer Tochter Calantha vergessen. Doch das Traurigste daran: Sie ist nicht die Einzige, die den Geburtstag vergessen hat.

Im Leben wird man nur einmal zwanzig Jahre alt und dazu ist es noch eine ganz besondere Zahl. Es ist der Startschuss in die Goldenen Zwanziger. Doch die fingen bei Töchterchen Calantha überhaupt nicht gut an. Denn ausgerechnet den Zwanzigsten vergessen alle in der Familie.

Familie Wollny im Stress

Nicht nur, dass die Coronapandemie der Großfamilie ordentlich Stress und Sorge bereitet. Familienoberhaupt Silvia hat sich mit einem Aufruf noch sehr viel anderen Stress an der Backe. Sie hatte nämlich im Sommer dazu aufgerufen, für Tiere zu spenden. Und seitdem erhält sie regelmäßig Futter, Halsbänder, Spielzeuge und andere Sachen für Hunde und Katzen. Nur muss das alles irgendwo hin. Genau deswegen bunkert sie nun alles in der Garage. Das ist eine Menge Arbeit für die elffache Mama. Dabei vergisst sie aber ausgerechnet den 20. Geburtstag ihrer Tochter Calantha. Doch damit ist sie leider nicht mal die Einzige in der Familie.

Alle vergessen Calanthas Geburtstag

Eigentlich hatte Mama Silvia eine kleine Feier für ihre Tochter versprochen. Zumindest etwas Kaffee und Kuchen sollte es in der Zeit von Corona geben. „Wir werden den Tag nicht vergessen. Wir werden da was machen mit der Familie, aber nicht so pompös, wie wir es sonst machen", sagt Silvia Wollny in der aktuellen Folge von ,,Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie". Doch daraus wurde nichts. Nahezu die gesamte Familie hat nämlich Calanthas Geburtstag vergessen. Das Kaffeekränzchen, was eigentlich versprochen war, viel somit ins Wasser. Natürlich spricht das Geburtstagskind ihre Mutti darauf an. Doch sie antwortet nur gestresst. ,,Ich kann doch da auch nichts machen! Was soll ich denn machen?" Mehr als eine Umarmung gab es dann doch nicht für Calantha. Sehr schade!