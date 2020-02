Calantha Wollny: Das sagt Mama Silvia zu den Vorwürfen!

Der Familien-Streit bei den Wollnys scheint zu eskalieren! In einem ausführlichen Statement bei Instagram hat sich Calantha Wollny zu Wort gemeldet und erhebt schwere Anschwuldigen gegen Mama Silvia. Nun hat sich das Familienoberhaupt selbst zu Wort gemeldet.

Die 19-Jährige schreibt bei Instagram, dass ihre Familie nicht ehrlich sei und sie nicht unterstützen würde. Nun hat Calantha Wollny ausgepackt: Ihre Mutter soll sie angeblich beim Jugendamt anbgeschwärzt haben. Die krasse Folge: Ihr Kind darf die Wollny-Tochter derzeit nicht sehen.

Calantha Wollny stichelt gegen ihre Familie

Der Streit fing laut ihrer Aussage damit an, dass sie ausziehen wollte – Silvia Wollny scheint davon absolut nicht begeistert gewesen zu sein. „Dann hat sie gesagt, dass sie dann das Jugendamt informieren wird“, heißt es in dem Statement. „Dass ich mich um die Kleine nicht kümmern könnte, dass die Kleine nur dreckig wäre. Das stimmt überhaupt nicht. Dass ein Kind mal schmutzig wird, ist normal“, schreibt sie weiter.

So reagiert Silvia Wollny auf die Vorwürfe

Doch was ist an den Vorwürfen dran? Erstmals hat sich nun auch Silvia Wollny zu Wort gemeldet. „Wie in jeder anderen Familie gibt es auch bei uns Wollnys mal Meinungsverschiedenheiten“, sagt das Familienoberhaupt in einem Interview mit RTL. Eine Versöhnung schließt sie jedoch nicht aus: „Wir werden trotzdem immer zusammenhalten, egal was passiert!“

Zuvor hatte sich Silvia Wollny bereits bei Instagram zu Wort gemeldet – den Post hat sie jedoch gelöscht. „Bei uns trudeln gerade ganz viele Nachrichten ein bezüglich des Postings von Calantha! Bitte habt Verständnis dafür, dass wir uns dazu nicht äußern werden. Zum Schutz der Kleinen!“, schrieb die 55-Jährige. Calantha kündigte weiter an, um ihre Tochter kämpfen zu wollen.