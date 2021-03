Calantha Wollny ist bei “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie” nicht mehr wegzudenken. Ihr Freund taucht jedoch nie im TV auf. Bei Instagram hat Mason nun erklärt, weshalb er sich eher im Hintergrund hält.

In der TV-Show “Die Wollnys” wird die Großfamilie seit über zehn Jahren von einem Kamerateam begleitet. Die Fans bekommen in der Doku-Soap einen guten Einblick in den Alltag der Kult-Familie. Und auch Calantha Wollny ist immer mit von der Partie – ihr Freund dagegen umso weniger. Dieser hält sich nämlich komplett zurück.

Mason will nicht in die Öffentlichkeit

Mason hat nun auch erklärt, weshalb er nicht im TV zu sehen ist. In einem Q&A auf Instagram wollte ein Fan wissen, warum er sich zurückhält. “Ich bleibe gerne im Hintergrund. Die Öffentlichkeit ist nichts für mich”, antwortete er darauf. Er stellte dann auch klar, dass er auch künftig nicht im Fernsehen zu sehen sein wird. Er hat aber kein Problem damit, dass Calantha sowie ihre gemeinsame Tochter Cataleya in der Öffentlichkeit stehen. Nicht nur im TV, sondern auch in den sozialen Netzwerken hat er sich zurückgezogen. Ein Follower wollte wissen, weshalb er kein Profil bei Instagram hat. “Hatte ich früher mal, brauche es aber heute nicht mehr”, beantwortete er die Frage über den Account von Calantha.

Kaum Kontakt zu den Wollnys

Seit einiger Zeit sind Calantha und Mason wieder zusammen. Die Großfamilie kennt er jedoch kaum. Bei Instagram hat er verraten, dass er zu ihrer Familie kaum Kontakt habe. Ein User wollte wissen, ob er keinen Kontakt zu Silvia & Co. haben will. “Mit Caly schon, mit der Familie nicht”, antwortete er darauf. Calantha und Mason haben sich damals getrennt – kurz danach kam die Tochter von Silvia Wollny mit Gino zusammen. Später gab es dann ein Liebes-Comeback zwischen Calantha und Mason. Schon gelesen? Calantha Wollny: Ist sie schon wieder schwanger?