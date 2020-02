Teenie-Mütter: Saskia erwartet ihr drittes Kind

In der neuen Folge von „Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen“ ist Sandra vor einigen Monaten stolze Mama geworden. Nun will sie den Kindsvater heiraten, damit das Familienglück perfekt ist. Saskia wiederum hat in ihrer Schwangerschaft mit Beschwerden zu kämpfen, die dem Arzt Sorgen machen.

Saskia (24) aus Berlin erwartet bereits ihr drittes Baby. Noch sind es fünf Monate bis zur Geburt, und die Alleinerziehende hat genügend Zeit, sich um ihr Äußeres zu kümmern. Dazu gehören unter anderem auch künstliche Fingernägel – und das, obwohl eigentlich kein Geld fürs Nagelstudio da ist.

Saskia sind Nägel wichtiger als Klamotten

Denn in diesem Monat hat Saskia weniger Geld vom Amt bekommen als sonst, weil sie zuvor überbezahlt wurde. Nun muss sie Prioritäten setzen und entscheidet sich spontan für Nägel statt Klamotten. Was ihre Schwangerschaft angeht, fühlt sich Saskia aktuell ziemlich mies. Schlimme Kopfschmerzen und Erbrechen machen ihr zu schaffen. Auch der Frauenarzt ist alarmiert und unterzieht die 24-Jährige einem gründlichen Check.

Baby hält Sandra und Florian auf Trab

Sandra (19) und Florian (22) leben in der Schweiz und sind seit vier Monaten Eltern des kleinen Brian Antoni. Der Säugling hält die beiden ganz schön auf Trab: Windeln wechseln, baden, Babybrei kochen – Sandras Leben dreht sich zurzeit nur ums Kind. Hinzu kommt, dass der Kleine gerade zahnt und die volle Aufmerksamkeit seiner Mama braucht. Trotz Babystress haben Sandra und Florian große Pläne. Eine Hochzeit soll das Familienglück der jungen Eltern krönen. Doch vier Wochen vor der Hochzeit muss noch jede Menge erledigt werden. Florian hat noch keinen Hochzeitsanzug und Sandras Brautkleidsuche läuft alles andere als zufriedenstellend – ob die 19-Jährige ihr Wunschkleid noch rechtzeitig findet? Die neue Folge von „Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen“ zeigt RTLZWEI am Mittwoch um 21:15 Uhr.