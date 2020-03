Bachelor 2020: Eklat im Finale! Das gab es noch nie

Wer bekommt die letzte Rose von Sebastian Preuss? RTL zeigt am Mittwochabend das große Finale von „Der Bachelor„. Diana Kaloev oder doch Wioleta Psiuk buhlen um den Rosenkavalier. Doch im Finale könnte es zu einem handfesten Eklat kommen.

Zuletzt hatte Sebastian Preuss mit allen drei Ladys bei den Dreamdates ziemlich viel Spaß – doch nur zwei Single-Damen haben es ins Finale geschafft. Diana und Wioleta konnten bei de Hottie am meisten punkten – eine Lady wird die letzte Rose bekommen. Oder doch nicht? Denn im Finale gesteht sich Sebastian Preuss ein: Er hat sich nicht verliebt!

Sebastian Preuss hat sich nicht verliebt

Der Profi-Kickboxer ist im totalen Gefühlschaos. Und auch seine Mutter findet die Situation sehr kritisch. „Ich mag beide Mädchen sehr. Aber irgendwas fehlt mir. Ich weiß es nicht…“, gesteht Sebastian Preuss laut RTL.de. Und dann platzt es aus ihm heraus: „Ich bin offen, um mich zu verlieben. Aber ehrlich gesagt, habe ich mich bis jetzt noch nicht verliebt.“ Autsch!

Droht ein Eklat im Finale?

Sebastian Preuss ist sich seiner Gefühle also absolut nicht mehr sicher – und das im Finale! Was bedeutet das für die Finalistinnen? Bedeutet das etwa, dass keine Lady die Rose bekommt? Das wäre ein krasser Eklat in der Kuppelshow! „“So viel Unklarheit. Und dann noch eine Entscheidung treffen. Auf was soll ich da hören?“, sagt Sebastian Preuss. „Was in mir vorgeht, habe ich noch nie durchgemacht“, sagt er dann unter Tränen.

Und klar: Natürlich haben wir das Finale schon gesehen – aber wir wollen euch an der Stelle nicht spoilern. Das große Finale von „Der Bachelor“ seht ihr am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL. Wenn du aber schon jetzt total neugierig bist, kannst du dir die aktuelle Folge schon jetzt bei TVNOW reinziehen. Mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.