Nathalie Volk: Krebs-Diagnose mit 23!

Mit Frank Otto könnte Nathalie Volk kaum glücklicher sein. Doch nun muss die 23-Jährige einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Die ehemalige Kandidatin aus „Germany’s next Topmodel“ hat Krebs!

Seit 2018 lebt Nathalie Volk in den USA und will dort als Schauspielerin durchstarten. Frank Otto steht ihr zur Seite und unterstützt seine Liebste, wo er nur kann. Doch nun folgt eine Schock-Nachricht: Das Model ist an Gebärmutterhalskrebs erkrankt! Das bestätigte ihre Mutter in einem Interview.

Nathalie Volk hat Krebs

„Bei Nathalie ist im frühen Stadium Krebs im Uterus nachgewiesen worden. Ihre Großmutter hatte auch Krebs und musste sich die Gebärmutter komplett entfernen lassen“, sagt Viktoria Volk in der Bild-Zeitung. Trotz der Diagnose will die 23-Jährige derzeit nicht nach Deutschland zurückkommen. „Sie ist noch in den USA und möchte ihr Studium zu Ende bringen. Sie ist ständig zur Beobachtung bei einem Arzt. Ich hoffe, dass alles gut wird“, sagt ihre Mutter.

Ihre Mutter meldet sich zu Wort

Nathalie Volk selbst hat sich bisher nicht dazu geäußert. Die Ex-GNTM-Kandidatin lässtjedoch über ihre Mutter ausrichten: „Das Leben geht weiter.“ Trotz der schlimmen Diagnose lässt sich die Beauty nicht unterkriegen und blickt positiv in die Zukunft. Zuletzt postete das Model ein Bild von sich in einem Meer aus gelben Blumen.

Durch GNTM wurde sie bekannt

Nathalie Volk wurde im Jahr 2014 durch „Germany’s next Topmodel“ bekannt. Zwei Jahre später nahm sie am Dschungelcamp teil – dort belegte sie den siebten Platz. Im Jahr 2018 hat sie sich mit Medienunternehmer Frank Otto verlobt.