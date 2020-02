Nathalie Bleicher-Woth: Darum hält sie ihre Freundin geheim!

Nathalie Bleicher-Woth hat vor wenigen Tagen erstmals gegenüber KUKKSI verraten, dass sie eine Frau kennengelernt hat. Doch bisher hat sie noch keine Schnappschüsse von ihrer Flamme gepostet – das hat auch einen Grund, wie die Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ jetzt verriet.

Im vergangenen Jahr haben sich Nathalie Bleicher-Woth und Saskia Beecks überraschend getrennt. Nun scheint die Kim-Darstellerin wieder auf Wolke sieben zu schweben: Vor einiger Zeit hat sie jemanden kennengelernt. Ein Pärchen-Foto gab es bisher aber noch nicht – nun hat Nathalie auch offenbart, weshalb sie ihre Freundin noch geheim hält.

Darum zeigt BTN-Nathalie ihre Freundin nicht

Immer wieder wurde der „Berlin – Tag & Nacht“-Star gefragt, weshalb es noch kein gemeinsames Foto gebe. „Sie fühlt sich einfach noch nicht bereit dazu! Nicht jeder möchte in der Öffentlichkeit stehen und das respektiere ich“, antwortete Nathalie Bleicher-Woth darauf. Ihre Freundin will sich einfach noch nicht in der Öffentlichkeit zeigen.

So haben sie sich kennengelernt

Die Liebe ist noch sehr frisch. „Wir kennen uns noch nicht so lange“, verriet die Beauty kürzlich im exklusiven Interview mit KUKKSI. „Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Wir sind noch nicht fest zusammen, aber daten uns“, erzählte sie uns weiter. „Sie ist generell einfach der mega tolle Mensch“, schwärmte die Kim-Darstellerin weiter. Zwar gibt es noch kein Pärchen-Foto – aber wer weiß: Vielleicht wird sich das demnächst noch ändern… Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.