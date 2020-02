Let’s Dance 2020: Darum droht ein Eklat in der ersten Show!

Es geht wieder los: Bei RTL startet am Freitag die neue Staffel von „Let’s Dance“. Doch die Show könnte in der ersten Folge zur Nebensache werden: In der ersten Folge könnte es möglicherweise zu einem Eklat kommen!

14 Stars werden in den nächsten Wochen das Tanzbein schwingen und sich dem knallharten Urteil der Jury stellen. Laura Müller gehört zu den Kandidaten bei „Let’s Dance“ und ist mittlerweile in Deutschland gelandet – und natürlich hat die Influencerin auch Michael Wendler dabei, welcher sie in der ersten Show anfeuern wird. „BACK TO GERMANY. Mein Schatz Laura und ich sind gut gelandet und im Hotel angekommen und freuen uns auf die erste Liveshow von LETS DANCE am Freitag bei RTL“, postete der Schlagersänger bei Instagram.

Oliver Pocher stichelt gegen Michael Wendler

Das Foto war ein gefundenes Fressen für Oliver Pocher. Schon seit mehreren Wochen parodiert der Entertainer den „Sie liebt den DJ“-Star. Auslöser war ein Video, in dem Laura ihrem Liebling ein Auto geschenkt hatte – mit einer Parodie reagierte Oliver Pocher darauf. Und seitdem gibt es für den Comedian kein Halten mehr. „Er liefert auch so viel Material“, sagte seine Freundin Amira im RTL-Interview.

Konfrontation vor laufenden Kameras?

„Ich mich auch….SEHR!!“, schrieb der Comedian in dem Post von Michael Wendler. Nicht nur der Schlagersänger, sondern auch der Entertainer ist am Freitag anscheinend bei „Let’s Dance“ im Studio dabei. Zu den Stichelein haben sich Michael Wendler und Laura Müller bisher nicht geäußert. Der Schlagersänger hatte vor einiger Zeit bei Instagram jedoch angekündigt, rechtliche Schritte gegen den Comedian einleiten zu wollen. Wie wird Michael Wendler darauf reagieren, möglicherweise auf Oliver Pocher zu treffen? Kommt es möglicherweise nun zu einer Konfrontation vor laufenden Kameras? Die Witze könnten weitergehen – und das live. RTL und TVNOW zeigen „Let’s Dance“ ab dem 21. Februar 2020 immer freitags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Laura Müller: So sah die Wendler-Freundin früher aus!