Justin Bieber: Krasses Drogen-Geständnis!

Justin Bieber spricht so offen wie noch nie über seine Drogen-Vergangenheit! In seiner neuen Dokumentation bei YouTube offenbart er, wie schlecht es ihm wirklich ging und wann er genau erstmals damit in Berührung kam.

Es wird nicht ruhig um Justin Bieber! In seiner Doku „Seasons“ packt er über sein Leben aus – auch das Thema Drogen gehört dort dazu. Darin erzählt er, dass er im Alter von gerade mal 12 Jahren erstmals Drogen genommen habe.

Im Alter von 12 Jahren nahm er erstmals Drogen

„Ich war jung, so wie jeder in diesem Bereich, oder in der Welt, der experimentiert“, erzählt Justin Bieber. „Das war der Punkt, an dem meine Sucht nach Gras anfing, und das rauchte ich dann eine Weile. Und dann wurde ich sehr abhängig davon, weshalb ich realisierte, dass ich aufhören musste. Ich glaube nicht, dass es schlecht ist. Aber in meinen Augen kann es eine Abhängigkeit darstellen“, erzählt der Sänger weiter.

Justin Bieber war dem Tod sehr nahe

Justin Bieber offenbart auch, dass er dem Tod sehr nahe stand. „Ich entschied mich, aufzuhören, denn ich wäre fast gestorben. Mein Security-Team musste nachts in mein Zimmer kommen, um meinen Puls zu überprüfen. Die Menschen wissen nicht, wie ernst es wurde. Es war wirklich verrückt“, sagt der „Yummy“-Interpret. Kürzlich offenbarte er auch, dass er an Lymeborreliose leidet – es handelt sich dabei um eine Infektionskrankheit, welche andere Organa angreift. Dadurch habe er auch Hautprobleme – zwar vermuteten zunächst viele, dass diese durch die Drogen kamen, aber in Wirklichkeit steckt die Krankheit dahinter.

Hailey Bieber half ihm aus der Sucht

Seine Freundin Hailey habe ihm aus der Sucht geholfen und stand ihm immer zur Seite. „Ich bin jetzt im Erholungs-Prozess. Ich bin gewillt, gesund zu werden, denn ich weiß, dass die beste Version von mir selbst zu sein, mir letztendlich helfen wird, der beste Ehemann zu sein, der beste Vater und der beste Freund, der ich nur sein kann“, so Justin Bieber. Mittlerweile gehe es ihm deutlich besser und mit seiner Drogen-Vergangenheit habe er komplett abgeschlossen…