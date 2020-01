Julien Bam: Der Youtuber entwirft jetzt Mode!

Julien Bam hat sich seinen YouTube-Kanal dicht gemacht. Nun hat er über seine Zukunftspläne gesprochen: Der Influencer bringt eine Modekollektion mit einem Discounter raus.

Bei YouTube war Julien Bam mega erfolgreich. Seine 5,7 Millionen Fans hat er im Dezember jedoch überrascht, seinen Kanal schließen zu wollen. Seitdem produziert er keine Clips mehr und ist künftig und widmet sich nun ganz neuen Bereichen: Der Influencer wird jetzt Mode entwerfen.

Influencer entwirft Mode für einen Discounter

Bisher spielte Mode oder Fashion in den Clips von dem „Masters of Dance“-Coach bisher weniger eine Rolle. Mit seiner „No brand needed“-Kollektion für Aldi Süd hat er eine wichtige Botschaft für seine Community. „Ich bin der Meinung, ein Designerlogo macht noch längst keinen coolen Style aus. Genau das möchte ich mit meiner Kollektion für Aldi Süd ausdrücken“, erklärt Julien Bam laut einer Pressemitteilung.

Klamotten sollen vor allem bequem sein

Julian Bam legt vor allem großen Wert drauf, dass die Klamotten wie Longsleeves, T-Shirts, Leggings, Jogginghosen und Hoodies sehr bequem sind. „Ich trage einfach schon immer gerne Kleidung, in der man sich wohlfühlt und die trotzdem cool aussieht. Genau das ist mein perfekter Look“, so der ehemalige YouTuber weiter. Die Teile sind ab dem 27. Januar 2020 in den Läden von Aldi Süd erhältlich.