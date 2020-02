Hailey Bieber: Das sagen ihre Eltern zur Hochzeit mit Justin!

Hailey und Justin Bieber konnten es damals kaum abwarten, sich das Ja-Wort zu geben. Nach nur zwei Monaten Beziehung kam schon der Antrag und dann schon die standesamtliche Trauung. In einer YouTube-Doku enthüllt das Paar neue Details und verraten auch, wie sie sich kennengelernt haben.

Im Jahr 2015 haben sich Justin und Hailey Bieber schon mal ineinander verknallt. Das war allerdings nur von kurzer Dauer, weil der „Love Yourself“-Sänger dann wieder zu Selena Gomez zurückkehrte. Im Jahr 2018 wurden die beiden erneut ein Liebespaar – und dann ging auch alles ganz schnell.

Justin Bieber wollte schon immer eine Familie

„“Seit meiner Jugend wollte ich immer verheiratet sein. Ich wollte immer eine Familie. Das war immer ganz oben auf meiner Liste“, erzählt Justin Bieber in der Dokumentation. Und der Wunsch ging ihm mit Hailey in Erfüllung – er habe jedoch nicht damit gerechnet, dass es dann doch so schnell ging. In der „The Ellen DeGeneres Show“ erzählte der Sänger, dass beim Heiratsantrag keine Angst vor der Reaktion von Hailey habe – viel mehr, ob er ihr treu sein könnte. Doch bisher gab es damit kein Problem: „Ich glaube, sie ist die Einzige, die mit mir klarkommt. Immer wenn ich etwas Blödes mache, vergibt sie mir.“

So reagierten die Eltern von Hailey Bieber

Doch was sagen eigentlich die Elter von Hailey zur Blitz-Hochzeit mit Justin Bieber? „Und ich sagte: ‚Das ist ein Moment, in dem ihr mich davon abhalten müsst, etwas Verrücktes zu tun, wenn ihr denkt, dass dies eine schlechte Idee ist“, erzählen ihre Eltern Stephen und Kennya Baldwin in der YouTube-Doku Seasons. Die Reaktion ihrer Eltern war glücklicherweise positiv: „Und sie sagten: ‚Ehrlich gesagt, wir glauben, dass das deine Bestimmung ist, und wir wissen, dass es das ist, was du dir wünscht, also vertrauen wir dir.'“ Justin Bieber ist total happy – in der Doku erzählte er auch, wie großartig seine Frau ist.