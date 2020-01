GNTM 2020: Kandidatin Marie ist süchtig nach Karotten!

Bei ProSieben geht die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ am 30. Januar 2020 an den Start. Einige Mädchen sind total auffällig – dazu zählt auch Marie. Denn die Füße und Hände der Kandidatin sind leicht orange – und dafür gibt es auch einen Grund.

Die 19-Jährige aus Landau in der Pfalz zieht die Blicke auf sich. In ihrer Freizeit macht sie gerne Sport und trifft sich mit Freunden. Besonders für ihre optimistische Art und positive Energie wird sie von ihrem Umfeld geschätzt. Früher wollte sie Erfinderin werden – nun startet sie doch lieber als Model bei GNTM durch. Social-Media-Star Pamela Reif ist ein großes Vodbild für die Beauty.

Steckbrief

Name: Marie

Alter: 19 Jahre

Wohnort: Wien

Beruf: Landau in der Pfalz

Darum macht sie bei GNTM mit

Bei „Germany’s next Topmodel“ will sie den Laufsteg erobern und Heidi Klum sowie die Gast-Juroren überzeugen. „Da ich ein sehr zielstrebiger, ehrgeiziger Mensch bin, der immer für seine Ziele kämpft, möchte ich alles bei #GNTM geben und jedem zeigen, dass es sich lohnt, für seine Ziele und Träume zu kämpfen“, erzählt Marie in einem Interview mit ProSieben.

Marie liebt Karotten

Die Hände und Füße von marie sind etwas orange – das hängt damit zusammen, dass sie nach Karotten süchtig ist. „Es liegt wirklich daran, dass ich extrem viele Karotten esse, schon seit mehreren Jahren“, sagt die GNTM-Kandidatin. Doch warum liebt sie Möhren eigentlich so? „Es hat irgendwann einfach angefangen, dass sie mir extrem gut geschmeckt haben und dann hat sich das irgendwie zu einer kleinen Sucht entwickelt“, erzählt sie weiter.

Die 19-Jährige leidet an Höhenangst

Bei GNTM kann sie wohl immer mal zu Möhren greifen – dafür hat sie ganz andere Ängste. „Also, zum Beispiel ein Shooting an einer hohen Klippe oder auf einer Hängebrücke. Das wäre mit das Schlimmste, was mir passieren könnte“, sagt die Beauty, welche an Höhenangst leidet. ProSieben zeigt die erste Folge von „Germany’s next Topmodel“ am 30. Januar 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.