GNTM 2020: Kandidatin Tamara ist eine Dramaqueen

Tamara ist eine der Kandidatinnen der diesjährigen Staffel von „Germany’s next Topmodel“. Die Beauty geht selbstbewusst in den Wettbewerb – sie bezeichnet sich selbst als Dramaqueen. Wird sie sich mit den anderen Models verstehen oder eskaliert der Streit?

Die Wurzeln von Tamara liegen in Mazedonien. Die 19-Jährige hat einen Handelsschulabschluss und kommt aus Wien. Nun will sie als Model durchstarten – bis auf ein paar Testshootings hat sie in dem Bereich noch keine Erfahrung. Doch mit einer anderen Leidenschaft war sie bisher erfolgreich – und zwar dem tanzen! Sie hat eine Tanzgruppe und ist dreimalige Vize-Weltmeisterin und Bundesmeisterin von Österreich.

Steckbrief

Name: Tamara

Tamara Alter: 19 Jahre

19 Jahre Wohnort: Wien

Wien Beruf: Tänzerin

Tamara ist eine Dramaqueen

Sie 19-Jährige sagt immer ihre Meinung und bezeichnet sich selbst als Dramaqueen. „Ich bin eine kleine Dramaqueen. Das wird man merken – sehr“, sagt das Nachwuchsmodel in einem Interview mit ProSieben. Es könnte also mit den anderen Kandidatinnen auch durchaus mal knallen.

Darum hat sie sich bei GNTM beworben

Und warum hat sie sich bei GNTM beworben? „Wieso ich mich bei GNTM bewerbe, ist ganz einfach: Ich bin von klein auf im Rampenlicht und habe nicht vor, damit aufzuhören“, erzählt die 19-Jährige. Sie träumt von einer Karriere in L.A. und würde dort am liebsten als Model durchstarten. „Ich bin von klein auf im Rampenlicht und habe nicht vor, damit aufzuhören. Ich möchte meine Leidenschaft zum Beruf machen“, so Tamara. Ob sie Heidi Klum und die Gast-Juroren überzeugen kann? ProSieben zeigt die erste Folge von „Germany’s next Topmodel“ am 30. Januar 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.