GNTM 2020: So viel gab Kandidatin Mareike für Tattoos aus!

Ob Curvy-Models, Transgender oder Kandidatinnen mit verrückten Frisuren – die Mädchen könnten bei „Germany’s next Topmodel“ in der neuen Staffel kaum unterschiedlicher sein. Doch ein Girl ist ein besonderer Hingucker: Mareike hat Tattoos am ganzen Körper! Die Beauty hat nun auch enthüllt, wie viel sie dafür ausgegeben hat.

Mareike Lerch ist Sachbearbeiterin und fällt vor allem durch Körperkunst auf. Die 24-Jährige aus Berlin beschreibt sich selbst als extrovertiert, mutig und selbstbewusst. In ihrer Freizeit lernt sie gerne Fremdsprachen oder spielt Klavier. Die Beauty würde gerne mal Tim Burton kennenlernen – der Regisseur zählt zu ihren Vorbildern.

Steckbrief

Name: Mareike

Mareike Alter: 24 Jahre

24 Jahre Wohnort: Berlin

Berlin Beruf: Sachbearbeiterin

Mareike hat überall Tattoos

Im Alter von 18 Jahren hat sich Mareika das erste Tattoo stechen lassen – dann kamen immer wieder neue dazu. Nun hat sie auch verraten, wie viel die Berlinerin dafür ausgegeben hat. „Mittlerweile habe ich um die 24.000 Euro für meine Tattoos ausgegeben“, erzählt Mareike in einem Interview mit ProSieben. Es gibt nur wenige Körperstellen ohne Tattoos. „Was frei ist, sind die T*tten und der rechte Fuß“, erzählt die Schönheit. Ihre rechte Körperhälfte haben viele Waldtieren und Waldmotiven, Meer- und Seemanns-Tattoos zieren eher ihre linke Hälfte. „Ich schaue mir das jeden Tag gerne an. […] Es ist wie so ein kleiner Streichelzoo am Körper“, plaudert sie weiter aus.

Sie ist Sängerin der Band „Grossraum Indie Fresse“

Mareike ist übrigens nicht nur Sachbearbeiterin, sondern auch Sängerin bei der Band „Grossraum Indie Fresse“. Und warum macht die Blondine jetzt bei GNTM mit? „Ich will ‚Germany’s next Topmodel‘ 2020 werden, weil ich anders aussehe und es in der High-Fashion-Welt noch keine Models gibt, die komplett tätowiert sind. Außerdem möchte ich der Welt da draußen mitteilen, dass es ok ist, anders auszusehen und man so trotzdem schön sein kann“, erzählt die Kandidatin. ProSieben zeigt die erste Folge von „Germany’s next Topmodel“ am 30. Januar 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zu GNTM gibt es HIER bei KUKKSI.