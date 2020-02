DSDS 2020: Die Emotionen kochen im Recall über!

In der ersten Recall-Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ mussten Carolina Milena Kries, Luis Molicnik und Daniela Washington Matias die Show verlassen. Die anderen Kandidaten kämpfen weiterhin um den Einzug in die Live-Shows.

Als absolute Neuerung dürfen die Kandidaten sich für das nächste Set die Gruppen selbst zusammenstellen und die Songs aussuchen. Am nächsten Morgen weckt Dieter Bohlen die Kandidaten in ihrer Villa und lässt sich von ihnen die Songs und Gruppen vorstellen. Mit vielem ist er nicht einverstanden. Er stellt die Gruppen teils neu zusammen und vergibt neue Songs.

Die Emotionen kochen über

Das sorgt bei dem ein oder anderem für Stress und die Emotionen kochen hoch. Besonders Kevin Amendola ist sauer, dass er seinen ausgesuchten Song von Tim Bendzko nicht singen darf und Dieter ihm einen anderen Song gibt. Er droht sogar mit Ausstieg. Aber letztendlich üben alle ihre Songs, um für den nächsten Tag fit zu sein.

Drehort ist im Tsitsikamma Nationalpark

Das zweite Set liegt an einem weiteren Highlight im Tsitsikamma Nationalpark: Die Bucht um Storm Rivers Mouth. Die Küste ist geprägt von rauen Felsen, an denen die hohen Wellen schlagen. Am Set treten die Kandidaten in 3er und 4er Gruppen auf.

Das sind die Gruppen und Songs

Manolito Schwarz, Kevin Jenewein, Elvin Kovaci : „Uptown Funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars

: „Uptown Funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars Chiara D’Amico , Paulina Wagner, Nataly Fechter, Kristina Shloma : „Wie schön du bist“, Sarah Connor

: „Wie schön du bist“, Sarah Connor Kosta Kreativa, Ricardo Rodrigues, Marcio Pereira Conrado : „Sugar“, Robin Schulz feat. Francesco Yates

: „Sugar“, Robin Schulz feat. Francesco Yates Vanissa Toufeili, Lorna Hysa, Lydia Kelovitz : „Sweet But Psycho“, Awa Max

: „Sweet But Psycho“, Awa Max Raphael Goldmann, Ramon Kaselowsky, Francesco Mobilia : „We are the World“, Michael Jackson

: „We are the World“, Michael Jackson Joshua Tappe, Kevin Amendola, Liron Blumberg : „Bilder von Dir“, Laith Al-Deen

: „Bilder von Dir“, Laith Al-Deen Kathrin „Katja“ Bibert, Tamara Lara Pérez, Nicole Frolov, Isabell Heck: „110“, LEA

RTL und TVNOW zeigen die neue Folge von DSDS am Samstag um 20:15 Uhr.