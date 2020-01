DSDS 2020: Marco Kappel ist zurück!

Nanu, den kennen wir doch?! Marco Kappel hat die Staffel von „DSDS Kids“ im Jahr 2020 gewonnen. Bei „Deutschland sucht den Superstar“ versucht er erneut sein Glück und tritt vor die Jury – ob er mit seiner Performance überzeugen kann?

Die Kids-Variante von „Deutschland sucht den Superstar“ lief bisher nur 2012 im Fernsehen – seitdem gab es keine neue Staffel der Show. Dort ging damals Marco Kappel als Sieger hervor. Zwar blieb danach der große Erfolg aus, aber nun will er es nochmal wissen und tritt vor die Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo.

So ging es für Marco Kappel nach „DSDS Kids“ weiter

Nach „DSDS Kids“ arbeitete Marco Kappel weiter an seiner Musikkarriere – so war er Support-Act auf der „PUR“-Tournee. Er besitzt außerdem eine Vielzahl von Gitarren und nahm Schlagzeugunterricht in einer Musikschule.

Kann er die Jury um Dieter Bohlen überzeugen?

„Musik ist mein Leben!“, sagt der 17-Jährige in einem Interview mit RTL. Mit den Songs „Living On A Prayer“ von Bon Jovi und „Wherever You Will Go“ von The Calling will er die Jury in der sechsten Folge überzeugen. Ob ihn Dieter Bohlen erkennen wird? Die neue Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW am Dienstag um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.