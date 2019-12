Dschungelcamp 2020: Pikantes Geheimnis enthüllt!

Es geht wieder los! RTL zeigt ab Januar die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. 12 Promis ziehen ins Dschungelcamp – aber was müssen die Kandidaten eigentlich mitbringen? Das haben die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich in einem Interview verraten.

Das Dschungelcamp geht bei RTL in die 14. Runde. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich haben vorab mit RTL über die Kandidaten gesprochen. Die Moderatorin hat dabei enthüllt, dass Larissa Marolt ihre Lieblings-Kandidatin sei. „Das war die unterhaltsamste, lustigste und die einzige Kandidatin, die tatsächlich mal den Champagner in einer Prüfung aufgemacht hat“, erzählt Sonja Zietlow in dem Gespräch.

Das sollten Kandidaten mitbringen

Doch was müssen die Kandidaten eigentlich für das Dschungelcamp mitbringen? „Authentizität!“, meint Sonja Zietlow. „Authentizität nur wenn man kein Arschloch ist. Wenn man ein Arschloch ist, sollte man bestmöglich versuchen sich zu verstellen“, sagt auch Daniel Hartwich.

So sieht der Arbeitsalltag der Moderatoren aus

Die Show wird zwar bei uns abends ausgestrahlt, doch durch die Zeitverschiebung beginnt der Arbeitstag für die Moderatoren mitten in der Nacht. „Ja, nachts um halb zwölf aufstehen, ist nicht mein normaler Tagesrhythmus“, so Sonja Zietlow. „Um 23 Uhr aufstehen mache ich eher selten, und um 18:30 Uhr ins Bett gehen, passiert sonst auch nicht so häufig. Der Rhythmus ist also vollkommen ungewohnt“, verriet Daniel Hartwich.

Und wie kommt man leichter ins Bett? „Ich habe einen Tageslichtwecker. Der wird ganz langsam, wie ein Sonnenaufgang, immer heller und dann fangen nach und nach Vögel an zu zwitschern. Und man öffnet die Augen, ist hellwach, total gut gelaunt und das lieben alle an mir“, verriet die Moderatorin. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar um 21:15 Uhr. Die regulären Folgen laufen dann immer täglich um 22:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.