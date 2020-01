Dschungelcamp 2020: Nach Exit! Erste Worte von Elena Miras

Kurz vor dem Halbfinale war Schluss: Elena Miras musste das Dschungelcamp verlassen! Doch wie fühlt sich die Beauty nach dem Exit? Die ehemalige „Love Island„-Kandidatin hat sich jetzt erstmals zu Wort gemeldet.

Elena Miras hat das Dschungelcamp in den vergangenen Tagen ordentlich aufgemischt. Eine Trinkflasche sorgte zuletzt für einen Eklat – deshalb geriet sie auch mit Sven Ottke aneinander. Bereuen tut die 27-Jährige nichts, wie sie jetzt in einem Interview verrät. „Ich bin sehr zufrieden mit meinem ganzen Durchgang durch den Dschungel und hoffe, die Zuschauer genauso“, sagt Elena Miras gegenüber RTL.

So geht Elena Miras mit dem Exit um

Den Exit nimmt sie locker – etwas enttäuscht ist sie aber dennoch: „Klar ist man enttäuscht, man ist gegangen kurz vor dem Ziel, aber ich glaube, ich bin so stolz auf mich deswegen bin ich einfach nur glücklich, jetzt gehen zu können.“ Und warum glaubt sie, warum es zur Dschungelkrone nicht gereicht hat? „Ich bin mega überrascht, dass ich gehen musste. Ich hätte niemals damit gerechnet. Weshalb – keine Ahnung. Vielleicht, weil ich zu viel meine Klappe aufmache oder Themen anspreche, die ich nicht sollte. Joa, aber das soll der Zuschauer entscheiden. Und ist mir im Endeffekt dann auch egal“, so Elena Miras weiter.

Sie freut sich auf Freund Mike und Tochter Aylen

Elena Miras freut sich nun vor allem auf ihren Freund und ihre Tochter. Bis sie diese jedoch wieder in den Arm halten kann, wird es noch paar Tage dauern: Mike Heiter und die 1-Jährige sind nicht mit nach Australien gekommen, da sie ihrer Tochter eine solche lange Reise nicht zumuten wollten. Dennoch ist sie total happy, wieder in der Zivilisation angekommen zu sein und wird die nächsten Tagen wohl erstmal im Versace Hotel in vollen Zügen genießen… Die neue Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW täglich um 22:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.