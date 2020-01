Dschungelcamp 2020: Das sind die Luxusartikel der Stars!

12 Stars ziehen am 10. Januar 2020 ins Dschungelcamp. Dort müssen die Kandidaten auf alles verzichten – nur zwei Luxusartikel dürfen sie mitnehmen. Doch welche Gegenstände nehmen die Promis eigentlich mit?

Mit den Luxusartikeln soll der Aufenthalt im Dschungelcamp zumindest etwas angenehmer werden. Die Kandidaten sind mittlerweile auch in Australien gelandet. „Wir sind in Singapur zwischengelandet, und da habe ich noch schnell was eingekauft, damit so ein bisschen Farbe reinkommt“, sagt Superhändler Markus Reinecke im Interview mit RTL. Raul Richter nimmt ein Haargeld mit ins Camp, da sonst „meine Haare kreuz und quer sind“, meint der GZSZ-Star.

Das sind die Luxusartikel der Stars

Model Anastasiya Avilova (31): Gesichtscreme und Kissen

(31): Gesichtscreme und Kissen Wendler-Ex Claudia Norberg (49): Kajal und Lippenpflege

(49): Kajal und Lippenpflege Kult-Auswanderin Daniela Büchner (41): Parfum und Kissen

(41): Parfum und Kissen Reality-Sternchen Elena Miras (27): Foto und Kissen

(27): Foto und Kissen Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause (66): Mundwasser und Kissen

(66): Mundwasser und Kissen Bachelorette-Kandidat Marco Cerullo (31): Talisman und Kissen

(31): Talisman und Kissen RTL-Superhändler Markus Reinecke (50): Ansteck-Blume und Tuch

(50): Ansteck-Blume und Tuch DSDS-Gewinner Prince Damien (29): Nieten-Set und Kuscheltier

(29): Nieten-Set und Kuscheltier Schauspieler Raúl Richter (32): Ohrstöpsel und Haargel

(32): Ohrstöpsel und Haargel Schauspielerin Sonja Kirchberger (55): Rouge und Pinsel

(55): Rouge und Pinsel Box-Weltmeister Sven Ottke (52): Kissen und Talisman

(52): Kissen und Talisman Sängerin Toni Trips (22): Kuscheltier und Concealer

Daniela Büchner hat Asche von Malle-Jens dabei

Daniela Büchner trägt eine besondere Kette in Australien bei sich. „Ich trage meinen Mann bei mir. Das ist die Kette, in der auch was von meinem Mann drin ist. Seine Asche", sagt Daniela Büchner in einem Interview mit RTL. Sie hätte diese auch mit ins Dschungelcamp nehmen können – dann würde diese als Luxusartikel gelten. Danni hat sich jedoch dagegen entschieden. Wie bei Jens Büchner damals sind ihre Luxusartikel ein Parfum und ein Kissen.