Dschungelcamp 2020: Anastasiya Avilova zog sich für den Playboy aus

Trash-Fans können es kaum abwarten: Bei RTL startet am 10. Januar 2020 die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Zuletzt gab es Spekulationen über mögliche Kandidaten – demnach könnte auch Anastasiya Avilova ins Dschungelcamp einziehen. Doch wie tickt die Beauty eigentlich?

Bisher hat RTL die Kandidaten noch nicht offiziell bestätigt. Doch schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche: Laut Medienberichten soll auch Anastasiya Avilova in den australischen Busch gehen. Das Model und Playmate wurde vor allem durch ihre Teilnahme in der Show „Temptation Island“ bekannt.

Geboren wurde Anastasiya Avilova in der Ukraine. Dort absolvierte die Beauty ein Studium der Pädagogik und Sprachwissenschaften. Später ging sie als Au-pair nach Deutschland. Später arbeitete sie als Model, wurde das Gesicht der Erotikmesse „Venus“ und war auf zahlreichen Covern von Zeitschriften zu sehen – darunter der Playboy, FHM oder Penthouse.

Sie zog sich für den Playboy aus

Neben „Temptation Island“ war Anastasiya Avilova in zahlreichen weiteren TV-Formaten zu sehen – darunter „Mieten, kaufen, wohnen“ (2013) oder auch in der ProSieben-Show „Catch the Millionaire„. Die Schönheit war mit Ennesto Monte zusammen – die Beziehung hielt jedoch nur kurz. Er hatte vor allem für Schlagzeilen an der Seite von Helena Fürst gesorgt.

Geht Anastasiya Avilova ins Dschungelcamp?

Geht sie aber nun wirklich ins Dschungelcamp? Ein Fan wollte es genauerer wissen. „Stimmt’s, das du nächstes Jahr in Australien dabei bist“, fragte sie ein Follower bei Instagram. „Soll ich?“, fragte sie darauf. Ein Dementi hört sich jedenfalls anders an. In einer weiteren Story äußerte sie den Wunsch, mal einen Koala zu streicheln – das könnte sie theoretisch mit einer Teilnahme im Dschungelcamp verbinden. Doch in der Show haben es die Kandidaten eher mit Kakerlaken oder Würmern zu tun. Ob Anastasiya Avilova wirklich die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aufmischen wird, werden wir wohl erst im Januar erfahren. Die neuen Folgen von IBES zeigt RTL ab dem 10. Januar 2020 um 21:15 Uhr.