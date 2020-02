Diese Airline serviert jetzt Döner im Flugzeug

Nein, es ist kein Aprilscherz: Eine Airline serviert ab sofort jetzt Döner über den Wolken! Eurowings gab bekannt, dass man als erste Fluggesellschaft den beliebten Kult-Snack nun anbieten wird.

Beim Kuzrznachrichtendienst Twitter gab Eurowings bekannt, künftig auch Döner an Bord servieren zu wollen. „Ab sofort an Bord: Hot Snacks wie Döner und Panini Caprese“, schrieb die Airline in dem sozialen Netzwerk. Der Snack wird als „warmes Weizenfladenbrot, gefüllt mit gebratenem Hähnchenfleisch, knackigem Krautsalat, Tomatenscheiben und Ziegenfrischkäse“, angepriesen.

Eurowings bietet Döner an

Döner-Fans ist dabei sofort aufgefallen: Zwiebeln und Knoblauchsauce gehören nicht zu den Zutaten. Das hat aber auch einen simplen Grund: Offenbar will man andere Fluggäste mit dem Geruch nicht nerven. Der Döner kostet 6 Euro – mit einem Getränk dazu zahlt man 8 Euro. Im Menü mit Pommes und Getränk müssen Passagiere 12 Euro blechen.

Airline wird im Netz gefeiert

Im Netz wird die Airline dafür gefeiert. „Bei Eurowings gibt’s jetzt Döner an Bord. Wie fett soll ich denn noch werden?“, meint ein User bei Twitter. Ein anderer will wissen, ob das an Bord aufgrund des Drehspießes nicht gefährlich sei. Die Airline hat darauf geantwortet, dass die Mahlzeit am Boden „frisch zubereitet“ wird. Den Döner gibt es daher beispielsweise nicht auf Flügen in die USA. „Die heißen Snacks, inklusive des Döners, werden auf einem Großteil des Kurz- und Mittelstreckennetzes von Eurowings angeboten“, erklärte ein Sprecher gegenüber t-online.

Einige sehen das dann aber doch skeptisch: „Da wird der Sitznachbar ganz sicher seine Freude dran haben, wenn ihm der ganze Pratsch auf die Hose fällt“, schreibt ein Nutzer. Einige User haben sogar schon eine vegetarische Variante des Snacks gefordert. Eurowings hat die Speisekarte sogar noch weiter ausgebaut: Neben dem Döner gibt es auch Panini Caprese (mit Tomate und Mozarella) und ein Laugengebäck mit Truthahnschinken und Käse – beides kostet ebenfalls 6 Euro.