Calantha Wollny: Sie hat ihre Tochter wieder!

Zuletzt eskalierte der Streit bei den Wollnys komplett! Zwischen Calantha und Silvia Wollny zogen dunkle Wolken auf. In einem Statement bei Instagram hat die 19-Jährige verlauten lassen, dass sie ihre Tochter derzeit nicht sehen dürfe. Doch nun hat sie Cataleya endlich wieder!

Calantha Wollny wollte ausziehen – Silvia war davon jedoch absolut nicht begeistert. Die 56-Jährige war angeblich beim Jugendamt – daraufhin durfte Calantha ihre Tochter nicht mehr sehen. Doch nun hatte die Behörde wohl offenbar doch ein Einsehen: Cataleya darf wieder bei ihrer Mama sein.

Cataleya ist wieder bei Calantha

„Was habe ich dich vermisst. Nun sind wir unzertrennlich“, schreibt Calantha Wollny in einem Statement bei Instagram. „Ich liebe dich über alles, mein kleiner Engel“, heißt es darin weiter. Unklar ist bisher aber, ob sich auch Calantha und Silvia wieder vertragen haben. Die 19-Jährige hat in mehreren Statements kein gutes Haar an dem Familienoberhaupt gelassen.

Statement von Silvia Wollny

„Wie in jeder anderen Familie gibt es auch bei uns Wollnys mal Meinungsverschiedenheiten“, sagte Silvia Wollny kurz nach dem Jugendamt-Zoff in einem Interview mit RTL. „Wir werden trotzdem immer zusammenhalten, egal was passiert!“, so die 55-Jährige weiter. In einem Statement bei Instagram schrieb das Familienoberhaupt zuvor: „Bei uns trudeln gerade ganz viele Nachrichten ein bezüglich des Postings von Calantha! Bitte habt Verständnis dafür, dass wir uns dazu nicht äußern werden. Zum Schutz der Kleinen!“