Schon stolze fünf Wochen verbringen die Mädels bei „Der Bachelor“ in der Villa in Mexciko und buhlen um Sebastian Preuss. Doch bei den Kandidatinnen herrscht schlechte Stimmung – besonders Vanessa Guida ist total unglücklich. Schmeißt die Beauty jetzt sogar freiwillig das Handtuch?

Mit einer Frau wagt sich Sebastian Preuss in der neuen Folge von „Der Bachelor“ den Sprung aus einem Flugzeug und mit einer weiteren genießt er ein Essen in der Stadt. Déjà-vu Feeling für den Rosenkavalier beim nächsten Date: Dazu lädt er drei Frauen nacheinander zum Einzeltreffen am Steg, bevor eine Single-Lady von ihnen die Reise vorzeitig beenden muss. In der sechsten Nacht der Rosen müssen sich weitere Ladys aus Mexiko verabschieden.

Die Karten werden neu gemischt

Die Zeit in Mexiko neigt sich dem Ende zu – und damit auch die Zeit für den Bachelor herauszufinden, welcher Frau er sein Herz schenken möchte: „Jetzt sind es noch neun Frauen, die echt alle sehr unterschiedlich sind. Sie hauen mich immer wieder vom Hocker und ich lerne sie immer wieder von einer neuen Seite kennen“, resümiert Sebastian. Und so zeigt sich auch in dieser Woche wieder einmal, dass die Karten jederzeit neu gemischt werden können.

Vanessa Guida hat eine Botschaft für Sebastian

In der Ladys-Villa herrscht betrübte Stimmung. Besonders Vanessa setzt die Situation sehr zu: „Mir ist irgendwie nur zum Heulen zumute. Ich habe gerade keine Kraft mehr. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist für mich.“ Am Abend erreicht den Bachelor eine persönliche Nachricht von der Freiburgerin. Was hat sie ihm mitzuteilen? Und gelingt es ihm vielleicht, sie sonst so toughe Frau wieder aufzubauen? Schmeißt sie etwa das Handtuch? Das werden wir bald erfahren… Die ganze Folge von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW am Mittwoch ab 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.