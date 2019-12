Bachelor 2020: Sebastian Preuss gewährt private Einblicke!

Sebastian Preuss hat die Qual der Wahl: Der Rosenkavalier kann sich in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ zwischen 22-Single-Ladys entscheiden. Nun gibt der Hottie ganz private Einblicke und erzählt, wie er in München wohnt.

Der ist Profi-Kickboxer, sieht einfach verdammt hot aus und sucht sein Liebes-Glück: Sebastian Preuss ist der neue Bachelor und sucht seine Mrs. Right. Derzeit wohnt der 29-Jährige allein in München – ob sich das bald ändern wird und seine Herzdame bei ihm einziehen wird?

Der Bachelor ist sehr ordentlich

Sebastian Preuss ist ein sehr ordentlicher Mensch, wie er jetzt in einem Interview zugibt. „Ich bin schon sehr ordentlich: Ich mag, wenn alles strukturiert und sauber ist zu Hause“, erzählt der Hottie in einem Interview mit RTL.

Sebastian Preuss hat eine 3-Zimmer-Wohnung

Er wohnt in einer 3-Zimmer-Wohnung in München – trotz seiner beruflichen Auslastung räumt er seine Bude selber auf. „Ich räume auf, ich mache jeden Tag mein Bett, ich staubsauge auch, ich wische auch die Wohnung. Das einzige, was ich überhaupt nicht pack und wo ich am liebsten weglaufen würde, ist Wäschezusammenlegen. Wäsche waschen tu ich selber. Aber Zusammenlegen – buh. Da muss ich mich echt hart dazu zwingen“, so Sebastian Preuss.

So würde er sich den Haushalt mit einer Frau teilen

Und wie wäre das, wenn eine Frau bei ihm einziehen würde? „Wenn ich eine Frau kennenlernen sollte, die es nicht so hat mit dem Aufräumen, dann muss man sich halt irgendwo einigen. Aber ich glaube, da wird es ein Zusammenleben geben. Denn wir wollen uns ja beide haben. Ich glaube nicht, dass sie davon abgeneigt wäre, mal aufzuräumen oder die Wäsche zusammen zu legen“, erzählt der Rosenkavalier weiter. Wenn sie also aufräumen würde, wäre das ein klarer Pluspunkt. Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 8. Januar 2020 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.