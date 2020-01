Bachelor 2020: Kuss mit Leah! Die Emotionen kochen über

In der vierten Folge von „Der Bachelor“ wird es wieder emotional. Sebastian Preuss lernt die Mädels näher kennen – doch zwischen den Kandidatinnen kommt es aber auch zu einem handfesten Zoff. Wie wird der Rosenkavalier damit umgehen?

Nachdem der Bachelor in der letzten Folge den Mädels Jenny Jasmin und Diana näher gekommen ist, geht er auch diesmal wieder auf Tuchfühlung und lernt die anderen Single-Damen intensiv kennen. „Wir sind sehr intim geworden“, gesteht Sebastian Preuss.

Das passiert in der neuen Folge von „Der Bachelor“

Woche 4 läutet der Bachelor mit einem ganz besonderen Gruppendate ein: Wioleta, Denise-Jessica, Linda, Jenny Jasmin, Jenny-Fleur und Jenny T. erwartet er zu einer Kakao-Zeremonie, ein spirituelles Ritual in Mexiko, das eine der Frauen zu Tränen rührt. Sebastian ist erstaunt: „Ich hätte nie gedacht, dass es so intensiv wird.“

Besonderes Erlebnis mit den Ladys

Nach der Zeremonie lädt er eine der Frauen zu einem ganz besonderen Badeerlebnis ein. Gemeinsam nehmen er und seine Auserwählte ein Bad in einer mit Schokolade gefüllten Wanne und kommen sich dabei näher – der nächste Kuss fällt. Für Sebastian ein Magic Moment: „Wir sind sehr intim geworden, da hat schon mehr hinter gesteckt, als nur ein Kuss.“ Welche Frau hat ihn heute so verzaubert?

Entdeckungstour in Mexiko

Für Natali, Anna, Diana, Desiree, Vanessa und Birgit hat er am nächsten Tag eine Entdeckungstour durch Mexiko geplant. Nach einer Bootsfahrt durch die Lagunen lassen er und die Ladys den Tag bei mexikanischer Musik und traditionellen Snacks ausklingen. Immer wieder sucht der 29-Jährige dabei das Einzelgespräch zu der ein oder anderen Frau – welche Erkenntnisse nimmt er am Ende des Abends mit nach Hause?

Schlechte Stimmung in der Villa

Am Morgen danach herrscht erneut schlechte Stimmung in der Villa. Vanessa macht ihrem Ärger Luft: „Ich will, dass das Zimmer durchsucht wird. Und ich schwöre dir auf alles, was ich habe, du wirst was finden!“ Was ist vorgefallen und welche Frau bringt Vanessa so aus der Fassung?

Sebastian und Leah haben ein Date

Währenddessen trifft Sebastian die letzten Vorbereitungen für ein ganz besonderes Date. Eine Frau lädt er am Abend zu sich in die Villa ein. Leah darf sich über einen gemeinsamen Abend auf seiner Dachterrasse freuen. Ein Streichquartett macht die romantische Atmosphäre perfekt und rührt die 23-Jährige zu Tränen. Den Abend lassen der Junggeselle und die hübsche Blondine aneinander gekuschelt am Pool ausklingen. Ein Kuss macht die Stimmung perfekt – oder doch nicht? In der nächsten „Nacht der Rosen“ muss Sebastian Preuss wieder eine Entscheidung treffen – welche Girls müssen diesmal gehen? Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.