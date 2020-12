Butterplätzchen: So gelingen sie perfekt

Was wäre die Weihnachtszeit ohne Plätzchen und Kuchen backen? Vermutlich nicht einmal halb so schön. Wenn du dabei aber nicht so der Profi sein solltest, aber dennoch Lust hast, selbst ein paar leckere Plätzchen zu backen, dann haben wir das perfekte Rezept für dich.

Falls du ein einfaches Rezept für leckere Butterplätzchen suchst, was auch nicht zu lange dauert, dann haben wir hier etwas für dich. Dieses Rezept ist nämlich kinderleicht und dauert um die 35 Minuten. Da kommt doch so richtig Weihnachtsstimmung auf. Wenn du sie gebacken hast, wird es in deiner Wohnung richtig schön nach süßem Teig riechen.

Diese Zutaten benötigst du

Für den Mürbeteig

125 g kalte Butter

200 g Mehl

100 g Zucker

1 Packung Vanillezucker

1 Ei

etwas Mehl

Für Zuckerguss und Dekoration

2 Esslöffel Zitronensaft

6 Esslöffel Puderzucker

So bereitest du die Plätzchen zu

Gebe für den Teig Butter, Mehl, Zucker, Vanillezucker und das Ei in eine Schüssel und verknete alles zusammen.

Wenn dann ein gleichmäßiger Teig entstanden ist, stelle ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank und lasse ihn ruhen.

Bereite ein Blech mit Backpapier vor. Lege dafür einfach einen Backpapierzuschnitt auf dem Blech aus.

Heize den Ofen schon einmal auf 180 Grad oder 160 Grad bei Umluft vor.

Verteile etwas Mehl auf deiner Arbeitsfläche.

Nun kannst du den Teig gleichmäßig auf der bemehlten Arbeitsfläche ausrollen.

Wenn der Teig um die 5 mm dick ist, eignet er sich perfekt für Plätzchen.

Nun kannst du mit deinen Lieblings-Ausstechformen die Plätzchen aus dem Teig ausstechen.

Die ausgestochenen Plätzchen können dann direkt aufs Blech.

Sobald der Teig alle ist und sich nichts mehr ausstechen lässt oder das Blech voll ist, kann es in den vorgeheizten Ofen.

Die Kekse müssen ungefähr 7 bis 10 Minuten in den Backofen.

Danach musst du sie nur noch abkühlen lassen.

Jetzt sind sie auch schon fertig für den Verzehr. Guten Appetit.