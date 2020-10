Bereits zahlreiche Promis haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Nun hat es auch Bushio erwischt: Der Rapper wurde positiv getestet, wie er selbst bei Instagram bestätigte.

Nach einem ruhigen Sommer steigen die Infektionszahlen immer weiter an. Deutschland befindet sich mitten in der zweiten Welle. Und auch immer mehr Promis infizieren sich mit der neuartigen Krankheit. Nun hat es mit Bushdio eine weitere bekannte Persönlichkeit getroffen!

Bushido hat sich mit Covid-19 infiziert

Bushido hat sich zwar an alle Maßnahmen gehalten – dennoch hat der Musiker ein positives Testergebnis bekommen. “Auch wenn ich alle Vorgaben sehr ernst genommen habe, habe ich heute einen positiven Corona-Test erhalten. Ich konnte euch Aluhüte noch nie verstehen. Nehmt die Sache ernst und achtet auf eure Mitmenschen. Ich selbst habe Symptome und hoffe ihr bleibt alle gesund”, postete Bushido in einer Instagram-Story. Er richtete einen Appell an alle, die Krankheit nicht auf die leichte Schulder zu nehmen.

Der Rapper kritisierte Michael Wendler

Erst kürzlich teilte der Rapper gegen Michael Wendler aus, welcher sich kritisch zur Corona-Pandemie äußerte und auch gegen die Bundesregierung sowie Fernsehsender wie RTL schoss. “Reicht mit euch Aluhüten. Schäm dich, was du in der Öffentlichkeit von dir gibs”, schrieb Bushido bei Instagram und markierte dabei den Sänger. Und auch in seinem aktuellen Post wiederholte er die Aussage nochmal. Schon gelesen? “Schäm dich”: Bushido ist fassungslos über Michael Wendler!