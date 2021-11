Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Die Drillinge sind da!

Endlich war es soweit! Bushido und Anna-Maria Ferchichi fieberten in den vergangenen Wochen der Geburt ihrer Drillinge entgegen. Nun sind die Baby auf die Welt gekommen, wie der Rapper selbst bei Instagram mit einem ersten Schnappschuss verraten hat.

Im Berliner Klinikum Charité kamen die Drillinge am Donnerstagmittag per Kaiserschnitt auf die Welt. Eigentlich war der Kaiserschnitt laut der Bild-Zeitung am kommenden Freitag geplant – die Babys hatten es aber wohl doch etwas eilig und erblickten nun das Licht der Welt.

Erstes Statement von Bushido

„Heute war es endlich soweit. Um 12:33, 12:34 und 12:35 Uhr hat meine Frau unsere drei Töchter auf die Welt gebracht. Ich bin einfach überwältigt und fühle heute mehr denn je, dass die Familie das Wichtigste in unserem Leben ist. Ich finde keine Worte, die beschreiben, wie tapfer meine Frau war. Ich liebe dich über alles @anna_maria_ferchichi und ein großes Dankeschön dem gesamten Team in der Charité. Ihr habt mich heute zum glücklichsten Menschen dieser Erde gemacht“, erklärt der Rapper bei Instagram.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bushido (@bush1do)

Der glückliche Papa verriet auch gleich die drei Namen: Leonora, Naima und Amaya. Unter dem Post gratulierten sofort zahlreiche Fans dem Paar und wünschen der Familie alles Gute. „Herzlichen Glückwunsch und viel Kraft dir und deiner Familie“, schrieb ein User in den Kommentaren. „Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft“, meint ein anderer Follower.