Buschbrände in Australien: Konsequenzen für das Dschungelcamp!

In Australien liegen die Temperaturen bei über 40 Grad. Die schlimmen Buschbrände sind außer Kontrolle – schon 21 Menschen kamen wegen dem Feuer-Inferno ums Leben. In Sydney wurde jetzt ein Temperaturrekord von 48,9 Grad gemessen. Haben die Flammen nun auch Auswirkungen auf das Dschungelcamp?

Seit Oktober 2019 brennt es in Australien. Buschbrände sind in dem Land eigentlich nichts ungewöhnliches – doch so schlimm wie derzeit war es dort selten. Ganze Städte mussten bisher evakuiert werden, 21 Menschen kamen bei den Flammen bisher ums Leben – und ein Ende der Buschbrände ist nicht in Sicht. Das hat auch extreme Auswirkungen auf die Natur. Mehr als 480 Millionen Säugetiere, Reptilien und Vögel verendeten in den Flammen, wie Forscher der Universität Sydney mitteilten.

Situation könnte sich noch verschlimmern

Mittlerweile sind mehr als 5 Millionen Hektar verbrannt – das ist die anderthalbfache Fläche von Belgien! Besonders der südöstliche Teil des Landes ist betroffen. In den Bundesstaaten New South Wales und Victoria sind tausende Menschen auf der Flucht. Die Gefahrenlage könnte sich zuspitzen, denn am Wochenende werden in der Region erneut mehr als 46 Grad erwartet. Zudem können Winde weitere Feuer entfachen. In New South Wales wüten mehr als 200 Brände – landesweit sind es mehr als 300.

Ist das Dschungelcamp in Gefahr?

Die Buschbrände haben auch Auswirkungen auf die bevorstehende Staffel vom Dschungelcamp. Das Produktionsgelände in dem Städtchen Dungay ist zwar noch einige hunderte Kilometer von den Bränden entfernt – dennoch trifft RTL nun einige Vorkehrungen. Erstmals in der Geschichte der Show verzichtet RTL auf ein Lagerfeuer. Und auch Kerzen sind diesmal ein absolutes Tabu.

RTL meldet sich zu Wort

„Wir verfolgen die dramatische Situation in Australien genau. Das Areal, auf dem das Dschungelcamp in Australien liegt, ist von den Buschbränden nicht betroffen. Es ist auch nahezu ausgeschlossen, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen können“, erklärte ein Sendersprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der Sender teilte außerdem mit, dass für die Sicherheit der Kandidaten gesorgt ist.