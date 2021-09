Bundestagswahl 2021: Rund 500.000 Stimmen ungültig!

Am Sonntag konnte man endlich seine Stimme bei der Bundestagswahl 2021 abgeben. Rund 76,6 Prozent der Wahlberechtigten nahmen daran teil. Das klingt erst einmal ganz gut, denn sie wäre so minimal gegenüber 2017 gestiegen. Doch es gibt auch eine kuriose Sache dabei: Rund eine halbe Million Stimmen sind ungültig. Warum?

Es war einer der spannendsten Bundestagswahlen. Selten waren soziale Medien so voll mit der Wahlthemen, Diskussionen und Debatten. Doch trotz hoher Wahlbeteiligung gibt es eine Menge ungültiger Stimmen. Laut Bundeswahlleiter sind circa ein Prozent bei der Bundestagswahl ungültig – und hat eine bittere Vermutung dafür.

Hohe Anzahl ungültiger Stimmen

Bundesweit sind es knapp 500 000 Stimmen, die ungültig sind und daher für das Wahlergebnis nicht beachtet wurden. In zwei Bundesländern war die Zahl aber besonders hoch. Das ist zum einen Mecklenburg-Vorpommern, dort waren es rund 1,8 Prozent ungültige Stimmen, und zum anderen Berlin. Hier waren es rund 1,7 Prozent aller Stimmen. Klingt zwar erst einmal gar nicht so viel. Immerhin ist es ja bundesweit „nur“ ein Prozent. Doch das kann schon sehr viel ausmachen, wenn man bedenkt, wie knapp die Linke beispielsweise an der fünf Prozent-Hürde vorbeigeschlittert ist. Nur ein Beispiel wie knapp es sein kann. Die Linke zieht übrigens dennoch in den Bundestag ein.

Eine bittere Vermutung

Warum sind so viele Stimmen ungültig? Ein Sprecher des Bundeswahlleiters hat eine Vermutung, warum es so gekommen ist. Man gehe von Unwissenheit aus. Wie der Sprecher mitteilt, habe man oft die Erfahrung gemacht, dass Wahlzettel unabsichtlich falsch ausgefüllt werden. Oft ist es so, dass man nicht eindeutig erkennen kann, was man mit Erst- und Zweitstimme zweifelsfrei gewählt hat. Wenn das nicht zu erkennen ist, ist der Stimmzettel ungültig – und das sei scheinbar dieses Jahr sehr oft vorgekommen. Schon gelesen? Bundestagswahl 2021: Das ist das vorläufige Endergebnis.