Bundestagswahl 2021: Diese Parteien sind zugelassen!

Bei der Bundestagswahl 2021 treten mehr als 50 Parteien an. Bei der Anzahl an zugelassenen Vereinigungen kann man schnell mal den Überblick verlieren. KUKKSI verrät, welche Parteien auf dem Wahlzettel stehen werden.

Neben den großen Parteien werden auch wieder zahlreiche weitere Vereinigungen zur Bundestagswahl antreten. Der Bundeswahlleiter teilte zunächst mit, dass 53 Parteien zugelassen sind. Aufgrund einer Klage beim beim Bundesverfassungsgericht stieg die Zahl nun doch auf 54, da die Deutsche Kommunistische Partei erfolgreich Widerspruch eingelegt hat. Bei der letzten Bundestagswahl standen übrigens „nur“ 42 Parteien auf dem Wahlzettel. KUKKSI gibt einen Überblick, welche Parteien diesmal zugelassen sind.

Diese Parteien nehmen an der Bundestagswahl teil

CDU – Christlich Demokratische Union Deutschlands

SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands

DIE LINKE – DIE LINKE

GRÜNE – BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

CSU – Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

FDP – Freie Demokratische Partei

AfD – Alternative für Deutschland

FREIE WÄHLER – FREIE WÄHLER

BVB/FREIE WÄHLER – Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler

Diese Vereinigungen sind ebenfalls zugelassen

MENSCHLICHE WELT – Menschliche Welt

Tierschutzallianz – Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz

Die PARTEI – Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative

BP – Bayernpartei

Gartenpartei – Gartenpartei

Deutsche Konservative – DEUTSCHE KONSERVATIVE

MLPD – Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

III. Weg – DER DRITTE WEG

SSW – Südschleswigscher Wählerverband

LIEBE – Europäische Partei LIEBE

Bündnis C – Bündnis C – Christen für Deutschland

UNABHÄNGIGE – UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie

Die Humanisten – Partei der Humanisten

dieBasis – Basisdemokratische Partei Deutschland

Volt – Volt Deutschland

Tierschutzpartei – PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ

Team Todenhöfer – Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei

ÖDP – Ökologisch-Demokratische Partei

BüSo – Bürgerrechtsbewegung Solidarität

LD – Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen

WiR2020 – WiR2020

FAMILIE – Familien-Partei Deutschlands

Gesundheitsforschung– Partei für Gesundheitsforschung

BÜNDNIS21 – diePinken/BÜNDNIS21

PIRATEN – Piratenpartei Deutschland

V-Partei³ – V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer

DiB – DEMOKRATIE IN BEWEGUNG

NPD – Nationaldemokratische Partei Deutschlands

DKP – Deutsche Kommunistische Partei

SGV – SGV – Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung

PdF – Partei des Fortschritts

B* – bergpartei, die überpartei

Die Grauen – Die Grauen – Für alle Generationen

Graue Panther – Graue Panther

THP – Thüringer Heimatpartei

LKR – Liberal-Konservative Reformer

SGP – Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale

Volksabstimmung – Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung

du. – Die Urbane. Eine HipHop Partei

BÜRGERBEWEGUNG – Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel

LfK – >> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << – Lobbyisten für Kinder –

DM – Deutsche Mitte

KlimalisteBW – Klimaliste Baden-Württemberg

sonstige – DIE SONSTIGEN