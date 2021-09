Bundestagswahl 2021: Bis wann sind die Wahllokale geöffnet?

Bei der Bundestagswahl wird entschieden, welche Parteien die neue Bundesregierung stellen. Und es ist so spannend wie selten: Nach 16 Jahren tritt Angela Merkel als Bundeskanzlerin ab. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und SPD. Doch bis wann haben eigentlich die Wahllokale geöffnet?

Rot-rot-grün, Jamaika-Koalition oder erneut die große Koalition? Die Menschen entscheiden, wer künftig Deutschland regieren wird. Die Wahl kann entweder im Wahllokale oder per Briefwahl erfolgen – dafür ist es jedoch schon zu spät.

Bis wann haben die Wahllokale geöffnet?

Die Wahl beginnt am Sonntag um 8 Uhr. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale dann geöffnet. Die Adresse des jeweiligen Wahllokals steht in den Wahlunterlagen, welcher jeder Bürger per Post erhalten hat. Die Stimmabgabe ist dann auch nur in dem jeweiligen Wahllokal möglich. Hat man die Wahlberechtigung verloren kann man übrigens trotzdem wählen gehen – und zwar in dem man vor Ort dann seinen Personalausweis vorzeigt.

Gilt im Wahllokal die Maskenpflicht?

Die diesjährige Bundestagswahl findet unter dem Vorzeichen der Corona-Pandemie statt. In Wahllokalen gilt die Maskenpflicht. Wer keine Maske trägt, kann es dazu führen, dass der Zutritt verweigert wird. Ausnahmen gibt es nur für die Personen, welche aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können – vor Ort muss dann jedoch ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden. Die Bundesländer handhaben die Regeln jedoch unterschiedlich. Das liegt daran, dass es keine bundeseinheitliche Pandemie-Regelung in der Bundeswahlordnung (BWO) gibt.

Wann gibt es die erste Prognose?

Die erste Prognose wird es nach der Schließung der Wahllokale um Punkt 18 Uhr geben. Kurz darauf folgen die ersten Hochrechnungen. Diese werden dann über den Abend hin immer genauer, umso mehr Stimmen ausgezählt wurden. Das vorläufige Ergebnis wird vom Bundeswahlleiter am späten Sonntagabend oder Montag bekannt gegeben. Das amtliche Endergebnis wird wahrscheinlich erst einige Tage oder sogar Wochen später nach der Wahl feststehen. Schon gelesen? Bundestagswahl 2021: Diese Parteien sind zugelassen!