Bundes-Lockdown: Diese Knallhart-Regeln könnten kommen!

Die Fallzahlen sind in Deutschland kaum noch zu stoppen! In den ersten Bundesländern gilt eine Ausgangssperre. Doch nach Ostern könnten neue Knallhart-Regeln beschlossen werden.

Nach Hamburg und weiteren Bundesländern zog nun auch Berlin nach. In der Hauptstadt gelten strenge Regeln – besonders die Kontaktbeschränkungen wurden verschärft, denn in der Metropole darf man nur noch zu zweit raus. “Ich weiß, dass das für viele natürlich wieder eine drastische Einschränkung ist, und sicherlich wieder neue Belastungen auslösen wird”, erklärte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Und auch in Brandenburg wurden die Maßnahmen deutlich verschärft.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat für sein Bundesland einen sogenannten Brücken-Lockdown angekündigt und fordert bundesweit härtere Maßnahmen – zumindest so lange, bis genug Menschen geimpft sind. “Wir müssen die Brücke hin zu dem Zeitpunkt, wo viele geimpft sind, noch bauen”, so der Politiker.

Kommt der Bundes-Lockdown?

Nach Ostern könnte möglicherweise ein Bundes-Lockdown kommen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Das bedeutet: Bundeseinheitlich könnte es dann einheitliche Regeln geben – die es in sich haben! Denn die Kanzlerin hat immer wieder deutlich gemacht, dass ihr die Maßnahmen in einigen Bundesländern nicht weit genug gehen. Laut dem Medienberichten seien demnach weitgehende Schulschließungen im Gespräch und auch Ausgangssperren – womöglich sogar tagsüber. Immer wieder sei auch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Gespräch.

Immer mehr Experten sprechen sich gegen einen harten Lockdown aus. “Wir werden um einen ernsthaften Lockdown nicht herumkommen”, erklärte Virologe Christian Drosten gegenüber dem Spiegel. Gegen die aggressive Virus-Mutation aus Großbritannien würde ein Teil-Lockdown nichts bringen – das habe man bereits in anderen Ländern gesehen. “Die Inzidenz ist dort immer weiter gestiegen wie auch die Zahl der schweren und oft auch tödlichen Krankheitsverläufe”, so der Experte weiter. Der nächste Corona-Gipfel findet am 12. April 2021 statt – dann werden Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Schon gelesen? Geheime Details enthüllt: Bundes-Lockdown soll kommen!