BTS: “Wir fühlen Trauer und Wut”

Die jüngsten Bilder in den USA haben die ganze Welt geschockt. In Atlanta schoss ein 21-Jähriger junger Mann vor fast genau drei Wochen auf Frauen mit asiatischer Herkunft. Dabei sterben acht Menschen. Tausende Menschen gingen in den USA deshalb auf die Straßen. Denn Rassismus gegen Menschen mit asiatischer Herkunft oder dunkler Hautfarbe ist immer wieder ein großes Problem. Doch nun setzt auch die Band BTS ein Zeichen.

Traurig, dass es noch immer Rassismus im Alltag gibt. Noch viel trauriger, wenn es zum Motiv wird und deshalb Menschen sterben müssen. Doch genau das ist in den Vereinigten Staaten nicht selten ein Problem. So kommt es immer wieder zu Gewaltdelikten oder sogar Morden. Der neuste Amoklauf schockiert dabei besonders.

Amoklauf schockt die Welt

Ein 21-Jähriger geht am 17.03.2021 in einen Massagesalon. Doch plötzlich zieht er eine Waffe und eröffnet das Feuer. Vier Frauen mit asiatischer Herkunft starben. Er stieg danach in sein Auto und fuhr weiter? Wohin? Zu den nächsten Massagesalons. Als er ankommt, eröffnet er wieder das Feuer. Vier weitere Frauen sterben. Als er sich eine Verfolgung mit der Polizei liefert, ergibt er sich anschließend und ließ sich verhaften. Er bestreitet, aus Rassismus gehandelt zu haben. Doch das sehen viele Außenstehende anders. Es ist nämlich ein sehr großes Gesellschaftsproblem in den USA.

BTS meldet sich zu Wort

Natürlich schlug dieser Vorfall sehr hohe Wellen. Viele wurden laut – darunter auch die K-Pop-Band BTS. Die sieben Bandmitglieder sprechen via Social Media ihr Beileid und Mitgefühl aus. „Wir senden unser tiefstes Mitgefühl all diejenigen, die ihre Liebsten verloren haben. Wir fühlen Trauer und Wut." Auch sie hätten nämlich diesen anti-asiatischen Rassismus erfahren. Via Twitter schrieben sie: „Wir haben Schimpfwörter ohne Grund ertragen und wurden wegen unseres Aussehens verspottet. Wir wurden sogar gefragt, warum Asiaten Englisch sprechen."