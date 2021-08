BTS: Welttour fällt offiziell aus!

Eigentlich wäre BTS schon das ganze Jahr auf ihrer Welttournee unterwegs. Doch weil das Coronavirus sich auf der ganzen Welt verbreitet hat, war es natürlich nicht möglich, dass man diese Tour nach Plan durchführen kann. Dennoch hatte man Hoffnung und pausierte sie vorerst nur. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten für alle Fans – sie wird nämlich abgebrochen.

Das Coronavirus hält nicht nur Deutschland fest im Griff, sondern auch viele alle Länder. Schon seit einem Jahr kämpft man gegen die Pandemie an. Nicht nur die Veranstalter und BTS selbst hatten Hoffnung, die Welttournee nach Plan machen zu können. Auch für viele Fans war das ein Traum. Doch der ist nun endgültig geplatzt.

Welttournee sollte 2o20 stattfinden

Eigentlich war die ,,Map of the Soul“-Tour für das letzte Jahr geplant. Schon im April wäre sie im südkoreanischen Seoul gestartet. Danach wäre man in vielen Ländern Europas und sogar der USA gewesen. Das große Finale wäre dann im September gewesen. Ein Konzert der K-Pop-Band in der japanischen Hauptstadt war dafür vorgesehen. Ganze 39 Auftritte wären das gewesen – unvorstellbar. Aller paar Tage auf einer anderen Bühne in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Vermutlich wären alle Konzerte ausverkauft gewesen. Immerhin hat BTS weltweilt Millionen von Fans. Doch wegen der Corona-Pandemie verschob man die Tour. Doch nun gibt es absolut traurig Nachrichten.

Tour wurde nun offiziell abgesagt

Man versuchte die Tour einfach erst einmal herauszuschieben, um vielleicht doch noch die Konzerte spielen zu können, falls sich die Pandemie weltweit beruhigt. Doch das ist nicht der Fall. In einem offiziellen Statement, welches auch auf der offiziellen Twitter-Seite von BTS veröffentlicht wurde, heißt es, dass man die Tour einfach nicht mehr so nach Plan durchführen könne. „Unser Unternehmen hat hart an den Vorbereitungen gearbeitet, die ‚Map of the Soul‘-Tour von BTS mit dem Wissen fortzuführen, dass alle Fans schon sehnsüchtig und lange darauf warten. Jedoch, aufgrund veränderter Umstände außerhalb unserer Kontrolle, ist es schwierig geworden, die Auftritte in dem Umfang und Zeitplan durchzuführen, wie wir es zuvor geplant hatten“, so das Management von Big Hit Entertainment in dem Statement. Man habe sich deshalb entschieden, die Tour komplett abzusagen. Schon gelesen? BTS: So hält sich Jin fit und gesund!