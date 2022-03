BTS: Was bedeutet eigentlich ihr Bandname?

BTS ist mega erfolgreich! Die Gruppe wurde vor 8 Jahren gegründet. Seitdem hat die südkoreanische K-Pop-Band sämtliche Rekorde gebrochen und sind zu absoluten Weltstars geworden. Die Jungs haben eine riesige Community hinter sich. Doch was bedeutet eigentlich der Bandname BTS?

Immer wenn man dachte, dass BTS ihren Höhepunkt erreicht haben, setzten sie noch einmal eine Schippe oben drauf. Nun schafften sie es sogar mit dem Song ,,Dynamite“ zu einer Grammy-Nominierung. 2010 wurde die Band von Big Hit Entertainment gegründet. Drei Jahre später debütierten sie. Heute stehen sie auf jeder Bühne der Welt. Eine absolut einmalige Karriere. Doch was bedeutet eigentlich BTS?

Das bedeutet der Bandname BTS

Du hast von der Band schon sehr oft gelesen oder sogar ihre Lieder gehört? Dann wird es höchste Zeit zu wissen, was eigentlich der Bandname der Boygroup bedeutet. Der Name der Band Bangtan Sonyeondan ist eine Kombination aus 방탄, was so viel wie „kugelsicher“ und 소년단, auf Deutsch Pfadfinder bedeutet. Also kugelsicherere Pfadfinder. Das ist aber nicht die einzige Bedeutung für BTS. Außerdem sagt man zu BTS auch gern im Englischen ,,Beyond the Scene“.

Das war ihr erster Song

Heute hat die Boygroup unglaublich viele Lieder. Fast jedes davon ist super beliebt. Doch was war eigentlich das erste Lied von BTS? Nachdem die Band 2010 von Big Hit Entertainment gegründet wurde und dann im Jahr 2013 endlich debütierte, erschien ihre erste EP. Sie trug den Namen ,,2 Cool 4 Skool“ und räumten damit direkt ihre ersten Preise. Die K-Pop-Band gewann direkt den Award für den besten Newcomer bei den MelOn Music Awards, den Golden Disk Awards und den Seoul Music Awards. Ein krasser Start einer absolut einmaligen Karriere. Heute hat die Band vor allem auch in der westlichen Welt sehr viele Fans, was kaum einer südkoreanischen Band bisher gelungen ist. So wurden sie sogar für den Song „Dynamite“ für einen Grammy-Award nominiert. Schon gelesen? BTS: Darum ist die Band so erfolgreich!