BTS: Trennung wegen Militär? Das sagt die Regierung!

Mit der Single “Life Goes On” haben BTS einen weiteren Rekord aufgestellt. Es ist der erste Nummer 1-Hit in den USA, welcher vorwiegend koreanisch gesungen wird. Es giubt noch eine weitere gute Nachricht: Der Militärdienst wird extra für die Band verschoben, wie die südkoreanische Regierung mitteilte.

In Südkorea müssen alle gesunden Männer bis zu ihrem 28. Lebensjahr den Militärdienst antreten, welcher insgesamt 1,5 Jahre dauert. BTS feiern derzeit einen Erfolg nach dem anderen – der Militärdienst wäre ein riesiges Problem für die Jungs, denn so kann man schlecht Singles aufnehmen oder auch auftreten.

Für die K-Pop-Band macht die südkoreanische Regierung nun eine Ausnahme. Jin feiert bald seinen 28. Geburtstag – er hätte in dieser Zeit noch den Militärdienst antreten müssen. Doch die Band will man nicht trennen – deshalb gilt in Südkorea jetzt eine Ausnahme für Künstler oder Sänger, welche “herausragende Leistungen in der Popkultur und -kunst” erbracht haben. Und das trifft auf BTS nun definitiv zu!

Regierung führt Sonderregelung für BTS ein

Das bedeutet aber nicht, dass der Militärdienst für die Jungs komplett ausfällt – der wird nämlich nur verschoben. Die Regierung in Südkorea hat eine Ausnahmeregelung getroffen: Demnach müssen die Jungs der Band diesen bis zum 30. Lebensjahr absolvieren – sie haben also zwei Jahre länger Zeit. Für die Band ist das eine krasse Erleichterung – die nächsten zwei Jahre sind also erstmal gesichert.

BTS wird immer erfolgreicher – und das beinahe auf dem ganzen Planeten! Denn die Jungs sind mittlerweile die erfolgreichste Boyband weltweit. Ihre Singles erreichen sofort die Chartspitze, im Netz haben sie eine riesige Community und füllen bei Konzerten ganze Hallen. Erst im vergangenen Jahr waren Fans bereits, bis zu 300 Euro pro Karte zu zahlen, um die besten Plätze zu ergattern. Bei YouTube haben BTS mehr als 10 Millionen Abonnenten und haben im TV ihre eigene Doku. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht…