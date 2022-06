BTS: Sie müssen eine Zwangspause einlegen!

Alle BTS-Fans müssen nun ganz stark sein. Die südkoreanische Boygroup macht nämlich nun eine Pause – mehr oder weniger ungewollt. Auch wenn das mittlerweile für die sieben Jungs absolut verdient ist, haben sie nun andere Zukunftspläne. Die Trennung wurde am Dienstag offiziell verkündet.

Die Trennung ist vollkommen überraschend und ein harter Schlag für die BTS-Army. Nachdem man es jahrelang gewohnt war, dass jedes Jahr mehrere Album, Tourneen und haufenweise Merchandise auf den Markt kommt, wurde nun die Trennung bekannt gegeben. Was wohl dahintersteckt?

BTS verkündet Pause

Am Dienstag kam wieder das jährliche Geburtstagsvideo von BTS auf YouTube. Der Anlass ist dabei der Gründungstag der südkoreanischen K-Pop-Band. Sie feierten bereits ihren neunten Geburtstag. Ob es vielleicht gar keinen zehnten mehr geben wird? In dem einstündigen Video wurde über eine Menge Sachen geredet – auch über eine Pause für unbestimmte Zeit. Die Band trennt sich. Eigentlich war eine Welttournee geplant. Durch das Coronavirus wurden die Pläne aber zerstört. Zwar sagen sie, dass es nur eine Pause sei, doch man weiß nie, ob sie auch wieder zusammenkommen werden. Sie haben in der Zukunft nämlich erst einmal ganz andere Pläne. Dennoch machen sie ihrer Army Hoffnung.

Darum trennen sie sich

In dem Video sprachen sie offen über ihre Zukunft. So erzählten sie, dass sie sich erst einmal alle auf ihre eigenen Solo-Projekte konzentrieren wollen würden. Sie seien von den letzten Jahren sehr erschöpft. ,,Früher sind die Songs aus mir herausgesprudelt, heute passiert alles auf Zwang", verriet Bandmitglied Suga. Auf Dauer fehle einfach die Inspiration und man habe immer den Druck, einen Welthit schreiben zu wollen. ,,Wir haben uns während dieser Phase selbst verloren. Wir wissen nicht mehr, was für eine Band wir überhaupt sind", fügte Bandkollege RM noch hinzu. Wie lange die Pause nun gehen wird, ist sehr fraglich. Dennoch gaben sie ihr Versprechen, dass sie eines Tages zurückkommen würden.