BTS: Mega-Rekord geknackt!

BTS haben schon mehrere Rekorde gebrochen! Doch nun haben die Jungs der südkoreanischen Band auch noch Chart-Geschichte geschrieben. Ihr Song “Life Goes On” wurde vorwiegend auf Koreanisch gesungen – und dieser hat es an die Spitze der Billboard Hot 100 geschafft. Das hat es so bisher noch nicht gegeben.

In jeder Woche veröffentlicht Billboard die US-Singlecharts. Zwar hat es “Dynamite” an die Spitze der US-Charts geschafft – der Hit wurde aber auf Englisch gesungen und ist daher zunächst nichts Ungewöhnliches. Anders sieht es hingegen bei der Single “Life Goes On” aus. Dieser wurde nämlich vorwiegend auf Koreanisch gesungen und hat es an die Spitze geschafft – das gab es in der 62-jährigen Geschichte der US-Charts bisher noch nie.

“Life Goes On” erobert die US-Charts

Bei “Life Goes On” handelt es sich um die Hauptsingle des Albums “BE”. Die Platte wurde vor einigen Wochen auf den Markt gebracht. Die Single brach gleich noch weitere Rekorde über die Plattformen Spotify, iTunes und YouTube und im Vereinigten Königreich kam der Hit auf den dritten Platz. Und auch sämtliche Preise konnte die Gruppe zuletzt einheimsen – darunter auch den MTV Europe Music Awards in der Kategorie “Bester Song” mit “Dynamite”. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V und Jungkook sind weiter auf der Erfolgsspur: Beinahe jede Single oder Album erobert die Charts und gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Boyband der ganzen Welt.

Regierung ändert Wehrpflicht-Gesetz für BTS

Jin hätte eigentlich bald seinen Wehrdienst absolvieren müssen. Denn dieser ist in Südkorea bis zum 28. Lebensjahr absolute Pflicht! Erst kürzlich wurde bekannt, dass für BTS eine Ausnahmeregelung gilt – so muss man die Gruppe nicht trennen. Personen, die “herausragende Leistungen in der Popkultur und -kunst” erbracht haben, können den Militärdienst für zwei Jahre verschieben. Die nächsten zwei Jahre sind für die Band daher wohl sicher… Schon gelesen? BTS: Trennung wegen Militär? Das sagt die Regierung!