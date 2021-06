BTS: Kommt schon im Juli ein neues Album?

Obwohl die Jungs von BTS ganz oben angekommen sind und schon allein im letzten Jahr drei Alben veröffentlicht haben, gib es keine Verschnaufpause. Die Boygroup soll nämlich schon am nächsten Album arbeiten – und das könnte schon sehr bald kommen. Die Gerüchte und Spekulationen verdichten sich immer weiter. Doch ist da wirklich etwa dran?

Die K-Pop-Band BTS gönnt sich aber auch gar keine Pause. Nachdem sie schon letztes Jahr mehrere Alben veröffentlicht haben und auch schon in diesem Jahr mit der EP ,,Butter“ ordentlich an Preisen abgeräumt haben, machen sie noch immer so stark weiter. Nun soll angeblich schon bald ein neues Album erscheinen – und das an einem ganz besonderen Tag.

Bald schon neues Album?

Es gibt Andeutungen, dass schon am 9. Juli ein neues Album der Boygroup erscheinen soll. Das berichtet zumindest SpoTV News. Nachdem mehrere Medien über das angeblich neue Album und dessen Termin geschrieben haben, gab es vonseiten des Managements keinen Widerspruch. ,,Wir enthüllen die Pläne unserer KünstlerInnen sobald sie feststehen“, schrieb Big Hit Music via Twitter. Das ist auf jeden Fall kein Dementi. Aber warum eigentlich genau an diesem Datum? Hat das einen bestimmten Grund, weshalb die Band ein neues Album Anfang Juli veröffentlichen sollten?

Deshalb ist das Datum so besonders

Für jeden der Teil der A.R.M.Y. ist, also zur Fangemeinde der sieben Jungs gehört, wird das Datum selbsterklärend sein. Falls du aber nicht dazu gehörst, wollen wir dich natürlich nicht im Dunklen stehen lassen. An diesem Datum wurde nämlich die „Fanbase" gegründet und geprägt. Genauer gesagt am 9. Juli 2013. Es ist also sozusagen der Geburtstag der Fans. Dennoch fehlt bisher die Bestätigung, ob an den Spekulationen etwas dran ist. Spätestens am 9. Juli wissen wir dann wirklich, ob wirklich etwas dran ist. Zum achtjährigen Jubiläum wäre es aber auf jeden Fall ein tolles Geschenk.