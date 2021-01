BTS: Darum kann Suga noch nicht auftreten!

BTS ist die beliebteste K-Pop-Band weltweit und hat eine riesige Fanbase. Die Gruppe will auch 2021 richtig durchstarten – doch einer wird fehlen: Suga kann nach seiner Operation noch immer nicht auf der Bühne performen.

Es liegt schon eine Weile zurück, aber noch immer hat Suga damit zu kämpfen: Der Musiker wurde vor zwei Monaten an der Schuler operiert. Seitdem musste er etwas kürzer getreten – dsein Doc hat ihm absolute Ruhe verordnet! Das bedeutet: Auftritte sind vorerst absolut tabu. Er und seine Fans hofften auf eine schnelle Genesung – danach sieht es aber nun leider nicht aus. Denn noch immer muss er sich schonen.

Seine Schulter heilt langsam

Seine Schulter heilt langsamer, als gehofft. “Ich versuche, mich nur so weit zu bewegen, wie ich kann. Ich mache verschiedene Übungen. Es geht mir besser, aber ich erhole mich nur langsam… Ich erhole mich langsamer als beim Gewichtstraining, also bin ich ein wenig ängstlich, aber ich trainiere trotzdem kontinuierlich”, erklärt Suga beim Streamingdienst V Live. Deshalb konnte der Musiker auch nicht bei der Big Hit Entertainment’s New Year’s Eve Party dabei sein – zumindest auf der Bühne. Die gute Nachricht ist nämlich: Er wollte trotzdem kommen. “Ich erhole mich gut, also kann ich wohl erscheinen, aber ich kann nicht performen”, so Suga.

Suga kann seinen Arm noch nicht komplett bewegen

Suga trägt zwar keine Schiene mehr – er hat aber dennoch Probleme, seinen Arm zu bewegen. Deshalb kann er auch kein Mikro in der Hand halten. “Ich kann meine Arme noch nicht vollständig heben. Es fühlt sich so an, als würden sie nicht zu meinem Körper gehören. Ich habe so viel Kraft wie ein Baby. Ich habe keine Schmerzen, die Muskeln sind aber immer noch steif”, verriet er. Immerhin: Er nimmt wieder an Band-Übungen teil. Die Mediziner haben ihm aber empfohlen, es nicht ganz zu übertreiben: “Ich soll es nicht übertreiben, wurde mir im Krankenhaus gesagt. Ich bewege mich also nur so viel, wie es mein Körper zulässt”, erzählt Suga. Die Fans wünschen ihm gute Besserung und hoffen, dass er bald wieder auf der Bühne steht. Schon gelesen? Nach Schulter-OP: BTS-Suga gibt Gesundheits-Update!