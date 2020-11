BTS: Alle Infos zum neuen Album BE!

Sie sind die bekannteste Boygroup weltweit: Um die südkoreanischen Jungs von BTS kommt derzeit keiner vorbei! Die Gruppe veröffentlichte nun ihr neues Album BE – einzelne Songs haben bereits im Vorfeld sämtliche Rekorde gebrochen. KUKKSI verrät alle Details zur Platte!

BTS mit den Mitgliedern RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V und Jungkook sind absolute Mega-Stars! Beinahe jeder Song der Gruppe erobert die Chartspitze und bricht alle Rekorde. Ihre Clips auf YouTube werden von hunderten Millionen Usern gesehen. Nun gibt es endlich ein neues Album und auch das dürfte wieder alles toppen. Vor dem offiziellen Albumstart war “Life Goes On” beim Kurznachrichtendienst Twitter geteilt wurden – innerhalb von wenigen Stunden erreichte der Clip mehrere Millionen Klicks.

Das müsst ihr zum Album BE wissen

Die Fans haben schon lange auf die neue Platte gewartet – nun sie endlich erschienen! “BE” ist der Nachfolger ihrer “Map of the Soul: 7”-Platte vom Januar. Insgesamt enthält die Platte acht Titel – darunter auch die Rekord-Single “Dynamite”. Der Song war drei Wochen lang an der Spitze der “Billboard Hot 100”-Charts und schaffte es auch an die Spitze der “Global 200” und “Billboard Global Excl. U.S.”. Das Musikvideo zu “Dynamite” würde übrigens mehr als 600 Millionen Mal bei YouTube angeschaut.

“BE” ist ein besonderes Album – zwar handelt es sich ganz um Pop-Songs, aber beinhaltet durchaus auch andere Genres. Denn in dem Song “Fly To My Room” gibt es etwas R’n’B und Trap, während “Dis-ease” ein Rap-Track ist. In zeiten der Corona-Pandemie sei das Album auch ein “Akt des Trostes” gewesen, da alles zum Stillstand gekommen ist. “Wir haben versucht, die depressiven Gefühle und Gedanken zum Ausdruck zu bringen”, erklärte Ji.

Ob bei Spotify, iTunes oder YouTube – BTS bricht überall alle Rekorde. "Mir fällt es immer noch schwer, zu verstehen, dass das echt sein soll. Wir sprechen viel über unsere Ziele, und wir haben oft gemeint, 'Oh, Nummer eins der Hot 100-Charts', als ob das nur etwas ist, das wir uns wünschen, [aber niemals passieren würde]. Eines Tages wurde es ein Ziel", erzählte SUGA auf einer Pressekonferenz.