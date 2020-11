BTN-Kim ist schwanger: Das sagt Nathalie Bleicher-Woth!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” kommt es zu einem krassen Liebes-Drama! Kim ist schwanger – jedoch nicht von ihrem Freund Mike, sondern von Connor! Mit ihm hatte sie nämlich einen Seitensprung und hat dabei nicht verhütet. Nun hat auch Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth verraten, was sie von der Story hält.

Mit Mike (Filip Nikolic) hat Kim (Nathalie Bleicher-Woth) ihre große Liebe gefunden. Doch in der letzten Zeit kam es immer wieder zum heftigen Zoff zwischen den beiden – ein besonders großes Problem war die Eifersucht von Kim. Nach einem erneuten Streit mit Mike hatte Kim einen Seitensprung – und das ausgerechnet mit Connor (Jakob Grün), welcher eigentlich mit Toni (Katharina Kock) zusammen ist.

Kim ist von Connor schwanger

Doch dann der Schock: Nathalie Bleicher-Woth hat einen Schwangerschaftstest gemacht – und er fiel positiv aus! Der Vater ist jedoch nicht Mike, sondern Connor. Das Geheimnis darf niemals ans Licht kommen – deshalb sind ihr alle Mittel recht. Erst hat sie darüber nachgedacht, dass Kind abzutreiben. Dann schlief sie mit Mike ohne Gummi, damit sie später behaupten kann, dass er der Vater des Babys ist.

Das sagt Nathalie Bleicher-Woth zu der Story

Und was sagt Nathalie Bleicher-Woth selbst zu der Story? “Aber in der Situation, in der Kim schwanger geworden ist, ist das natürlich was Schreckliches”, erzählt die Darstellerin in einem Interview mit Promiflash. Sie selbst kann sich auch nicht vorstellen, dass ihre Serienfigur Kim schon bereits für ein Kind ist – schließlich sei sie noch sehr kindisch und teilweise auch naiv. Sie wäre noch nicht bereit, die Verantwortung als Mutter zu übernehmen. Doch wird die Schwangerschaft bald ans Licht kommen? Und wird das die Liebe zwischen Kim und Mike überstehen? Fakt ist: Langweilig wird es bei dem Paar in den nächsten Folgen ganz sicher nicht… RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: Kim will ihr Kind abtreiben!