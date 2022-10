Britt Hagedorn: So tickt die Talkshow-Queen privat!

DIE Talkshow-Queen schlechthin war Britt Hagedorn und hat das Genre geprägt wie keine andere. Mit ihrer Show war sie am längsten auf Sendung. Bis 2013 wurde das Format in SAT.1 ausgestrahlt. Nun feiert sie ihr überraschendes TV-Comeback! Doch wie tickt die Talkmasterin eigentlich privat?

Zwischen 2001 und 2013 lief „Britt – Der Talk um Eins“ in SAT.1. Mehr als 2.000 Episoden wurden in mehr als zehn Jahren produziert. Selbst die hitzköpfigsten Streithähne konnte Britt Hagedorn in ihrer Show beruhigen. Von Vaterschaftsfragen, Schwangerschaft, bis hin zu Beziehungsstress oder Flaute im Bett – in der Sendung wurde einfach über alles geplaudert.

Britt Hagedorn hat zwei Kinder

Nach dem Show-Aus im Jahr 2013 hatte Britt Hagedorn vor allem wieder Zeit für ihre Familie. Im Jahr 2005 heiratete sie ihren Mann, zwei Jahre später kam die gemeinsame Tochter auf die Welt. Im August 2011 bekam ihre Tochter dann noch ein Brüderchen und machte das Familien-Glück perfekt. Nach dem Talkshow-Aus hatte sie wieder genug Zeit für ihre Liebsten.

So ging es nach dem TV-Aus weiter

Und dennoch wurde es auch aus beruflicher Sicht nicht langweilig. Im Jahr 2016 nahm Britt Hagedorn bei „Promi Shopping Queen“ teil. Zudem hat die Talkmasterin eine neue Leidenschaft entdeckt: Sie hat Mode entworfen und stellt ihre Kollektionen beim Shoppingkanal HSE vor. Und sonst kann Britt Hagedorn auf ihre Ausbildung zurückgreifen. Denn sie studierte damals Kunstgeschichte, Literatur- und Kulturwissenschaften. Und auch Model-Qualitäten kann der TV-Star vorweisen: So stand sie für ein Playboy-Shooting vor einigen Jahren vor der Kamera.

Talkshow-Comeback in SAT.1

Ihr Leben hat sich seit dem TV-Aus komplett verändert. „Ich habe mit dem Fernsehen kaum noch etwas zu tun und lebe nun auf Mallorca. Mein ganzer Arbeits- und Lebensalltag ist viel mehr auf die Kinder ausgerichtet als früher. Ich mag diese klassische Rolle einer Mutter", sagte Britt Hagedorn vor einigen Monaten gegenüber t-online. 2Ich kümmere mich gerne um die Schulaufgaben und das Essen. Früher musste ich von einer Stadt in die andere hetzen, für Interviews, Aufnahmen und Proben im Fernsehstudio und so weiter. Das findet nun nicht mehr statt", verriet die Moderatorin. Doch das wird sich nun wieder ändern: Denn Britt Hagedorn feiert 2022 mit ihrem Daily-Talk ihr großes TV-Comeback in SAT.1.