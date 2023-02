Britney Spears: Freunde in Todesangst um die Sängerin!

Die Sorge um Britney Spears wird immer größer! Freunde fürchten sogar, dass sie sterben könnte. Zuletzt sorgte die Sängerin immer wieder mit einem Eklat für Schlagzeilen – erst folgte ein Ausraster in einem Restaurant und dann tauchte sie auch noch in den sozialen Netzwerken ab. Jetzt melden sich Freunde zu Wort, die das Schlimmste befürchten.

Wie schlecht geht es Britney Spears wirklich? Diese Frage stellen sich derzeit zahlreiche Fans. Freunde der Sängerin bekräftigen das. Denn sie soll mit ihrer mentalen Gesundheit und Drogen zu kämpfen haben. „Ich habe Angst, dass sie sterben wird“, sagte eine Quelle gegenüber dem Klatschportal tmz. Zudem habe sie ein sprunghaftes Verhalten und nimmt einige Medikamente.

Britney Spears meldet sich zu Wort

Die Diskussion um ihre psychische Verfassung kommt einfach nicht zur Ruhe. Nun reicht es der Sängerin und meldet sich bei Instagram zu Wort. „Ich bekomme mittlerweile schon Bauchkrämpfe davon, dass es für Menschen legal ist, Lügen-Geschichten über mich zu erfinden, laut denen ich fast gestorben wäre und kontrolliert werde“, schrieb Britney Spears.

Freunde planten Intervention

Die Sängerin ist der Auffassung, dass ihr viele Menschen nichts Gutes wollen. „Irgendwann ist es genug, es reicht jetzt", so Britney Spears. Seit einigen Monaten ist sie nicht mehr unter der Vormundschaft ihres Vaters. „Es ist nicht mehr 2007, es ist 2023 und die Vormundschaft gibt es nicht mehr!", meint die „Gimme More"-Interpretin. Ihre engsten Vertrauten sollen bereits eine Intervention geplant haben. Demnach hätte man Britney Spears in ein Haus in L.A. locken wollen, um sie zu überzeugen, dass sie Hilfe braucht. Davon hat Britney Spears wohl jedoch erfahren – daraufhin wurde das Vorhaben abgeblasen.