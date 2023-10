B:REAL: Kevin Platzer alias Flocke wurde von Stiefvater misshandelt!

Kevin Platzer alias Flocke wurde durch „Temptation Island“ bekannt und hat Sandra Sicora in der Kuppelshow verführt. Derzeit ist er in der RTLZWEI-Daily „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ zu sehen. Dort macht er ein emotionales Geständnis.

Bei „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ gibt Kevin Platzer alias Flocke einen Einblick in die Vergangenheit. Und diese war alles andere als einfach! Denn die TV-Persönlichkeit musste einige Schicksalsschläge verkraften. So machte er jetzt in der Serie ein emotionales Geständnis und verriet, dass er jahrelang von einem Stiefvater missbraucht wurde.

Kevin Platzer alias Flocke spricht über dunkle Vergangenheit

In der neuen Folge von „B:REAL“ besuchte Flocke gemeinsam mit Arielle Rippegather und Eric Sindermann einen Anti-Aggressionsraum. Dort konnten die Realitystars unter anderem Dinge zerstören. „Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber ich wurde von meinem Stiefvater fünf Jahre lang misshandelt. Eigentlich bin ich damit komplett durch, deswegen bin ich auch so freudig, wie ich bin“, gesteht Flocke.

Mit dem Trauma konnte er abschließen – auch, weil er professionelle Hilfe bekam. „Ist halt mein Leben, ist ja nicht schlimm“, betont er. Dann stellt der Realitystar aber auch klar: „Das war ein prägendes Ereignis für mich damals, deswegen bin ich auch immer noch sauer und werde es auch für den Rest meines Lebens sein“, meint Flocke. RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ täglich um 17:05 Uhr.