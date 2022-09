BREAKING NEWS: Tote und Verletzte! Amoklauf an russischer Schule

In einer Schule in Russland hat sich ein Amoklauf ereignet. Bei Schüssen sind demnach mehrere Menschen getötet wurden, weitere wurden verletzt. Die Bluttat ereignete sich nach Behördenangaben in der Stadt Ischewsk.

Insgesamt starben bei dem Amoklauf neun Menschen – darunter 5 Kinder, zwei Lehrer sowie zwei Wachleute. „In Udmurtien gab es heute eine Tragödie in Ischewsk in der Schule 88. Ein noch nicht identifizierter Mensch brach in die Schule ein, tötete einen Wachmann, das ist schon bekannt“, hatte Gouverneur Alexander Bretschalow gesagt. „Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzte“, teilte er weiter mit.

Laut den Behörden soll sich der Täter nach der Bluttat selbst getötet haben. Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar. In den vergangenen Jahren gab es in Russland immer wieder Amokläufe an Schulen und Bildungseinrichtungen.