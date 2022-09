BREAKING NEWS: DIE QUEEN IST TOT!

Es hatte sich in den vergangenen Stunden bereits abgezeichnet und die Royals bereiteten sich auf das Schlimmste vor – nun ist es traurige Gewissheit: Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren verstorben.

Ein Statement zuvor sorgte bereits für Beunruhigung. „Nach einer weiteren Bewertung heute Morgen sind die Ärzte der Königin besorgt um die Gesundheit Ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Beobachtung bleibt“, hatte der Buckingham Palast verlauten lassen. Zuletzt bliebt die Monarchin auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral.

Der Gesundheitszustand der Monarchin hatte sich in den vergangenen Stunden deutlich verschlechtert. Nun ist die Queen im Alter von 96 Jahren verstorben, wie der Palast mitteilte. „Die Queen ist am heutigen Nachmittag friedlich auf Balmoral gestorben“, ist in der Mitteilung des Palast zu lesen. „Der König und die Königsgemahlin werden heute auf Schloss Balmoral bleiben und morgen nach London zurückkehren“, heißt es in dem Statement weiter.

Thronfolger Prinz Charles (73) mit seiner Camilla (75), Enkel Prinz William (40) und die Kinder der Queen reisten am Donnerstagabend zu ihr. Auch Prinz Harry machte sich auf den Weg zu ihr – ob er es noch rechtzeitig schaffte, ist unklar. Schon gelesen? Queen Elizabeth II. tot: DAS passiert, wenn die Königin stirbt