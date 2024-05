Brazilian Body Veil: Mit diesem Trick muss man sich nie wieder rasieren!

Gerade im Sommer greifen viele zum Rasierer. Mit dem Beauty-Trend „Brazilian Body Veil“ ist das gar nicht mehr notwendig. Denn die Körperhärchen werden nicht mehr rasiert, sondern blondiert.

Rasieren kostet Nerven und vor allem viel Zeit. Ob an den Beinen, unter den Achseln oder im Intimbereich – es gibt Stellen am Körper, wo Frauen am liebsten generell auf Haare verzichten würden. Störende Haare werden rasiert oder mit Wachs entfernt. Oder neuerdings blondiert – der Beauty-Trend „Brazilian Body Veil“ macht das möglich.

Körperbehaarung blondieren statt entfernen

Bei dem Beauty-Trend „Brazilian Body Veil“ aus Brasilien werden Haare gar nicht rasiert, sondern gefärbt – und zwar blond. Der helle Goldton lässt die Haare optisch verschwinden – obwohl diese eigentlich noch vorhanden sind. Jedoch sieht man sie nicht mehr und die Methode ist im Gegensatz zum Rasieren deutlich weniger zeitaufwendig.

Diese Körperbereiche sind nicht für den „Brazilian Body Veil“-Trend geeignet

Zudem sind nicht nur die Haare optisch verschwunden, sondern die Beine wirken auch leicht bräunlicher. Selbst Narben verschwinden dabei optisch etwas. Es gibt jedoch Körperstellen, welche dafür besser geeignet, dafür andere umso weniger. An den Armen, Bauch oder Beinen kann man den Trend gut anwenden.

Der Trend ist nicht für jeden Hauttyp geeignet

Nicht geeignet sind beim „Brazilian Body Veil“ die Bikinizone oder der Intimbereich – dort wäre eine Färbung der Haare nicht sinnvoll. Denn dieser Bereich ist zu empfindlich für den chemischen Aufhellungsprozess. Extrem empfindliche oder trockene Hauttypen, die schnell zu Irritationen neigen, ist eine solche Färbung nicht geeignet oder sollten dies vorher mit einem Arzt abklären.

So funktioniert die Anwendung

Die Anwendung dauert meist nicht länger als 15 Minuten. Dabei werden Aufheller und Beschleuniger aus dem Set gemischt und anschließend über die Arme oder Beine gestrichen – das lässt man dann rund 10 Minuten einwirken. Anschließend wird alles mit Wasser abgespült. Danach sollte man eine Feuchtigkeitscreme verwenden.

Alternativen zum Blondieren

Das Blondieren der Haare erspart uns das Rasieren – jedoch muss man nicht immer zu Chemie greifen, denn es gibt auch natürliche Alternativen. Gerade im Sommer werden die Haare durch die Sonneneinstrahlung ganz automatisch aufgehellt. Dabei muss man nur etwas geduldiger sein, denn das funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen.