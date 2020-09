Box-Gate: Rafi Rachek stürmt Ring bei Kampf von Serkan und Sam!

Beim SAT.1-Promiboxen flogen nicht nur die Fäuste, sondern auch ein Promi vom Gelände! Rafi Rachek stürmte den Boxring beim Kampf zwischen Sam Dylan und Serkan Yavuz.

Rafi Rachek ist der Kragen geplatzt und konnte sich beim Promiboxen in SAT.1 nicht mehr zurückhalten. Denn sein Freund Sam Dylan gegen Serkan Yavuz in den Ring – die beiden können sich schon lange nicht leiden.

Box-Gate beim Fight zwischen Serkan und Sam

In den ersten drei Runden hat sich der “Bachelor in Paradise”-Star noch zurückgehalten – doch ab der vierten Runde schlug er auf seinen Gegner ein. Das war für Rafi Rachek zu viel: Er stürmte in den Ring und wollte auf Serken Yavuz losgehen! KUKKSI war vor Ort und konnte die Situation genau beobachten: Schon in den Runden zuvor war sie Stimmung extrem angeheizt. Sofort war die Security anwesend und hat Rafi Rachek abgeführt.

Rafi Rachek äußert sich zu dem Vorfall

Rafi selbst hat sich mittlerweile zu dem Vorfall geäußert. “In dem Moment habe ich einfach nur Rot gesehen. Ich konnte meine Emotionen nicht mehr stoppen”, schrieb er bei Instagram. Er behauptet außerdem, dass er von den Sicherheitsmännern beleidigt wurde. “Ich habe Hausverbot bekommen. Das war einfach nur respektlos hoch zehn”, teilt er seiner Community mit. Von den Followern im Netz wurde die Aktion ziemlich kritisiert.

Sam Dylan hatte die größte Fanbase beim Promiboxen

Sam hatte beim Promiboxen die lautesten Fans, welche ihn anfeuerten – darunter waren auch Georgina Fleur und Annemarie Eilfeld. “Ich habe Sam total angefeuert. Ich bin total stolz auf ihn, auch wenn er verloren hat. Deshalb habe ich alles gegeben und habe geschrien. Wenn man jemanden anfeuert, kann er auch mehr geben”, sagt Georgina Fleur im exklusiven Interview mit KUKKSI. Obwohl Sam den Kampf verloren hat, sind seine Freunde stolz auf seine Leistung.